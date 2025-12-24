Slušaj vest

Ministarstvo pravde SAD procenjuje da još uvek ima stotine hiljada dokumenata vezanih za Džefrija Epstajna za pregled, a tim od 200 analitičara radi na tom ogromnom zadatku.

Očekuje se da će ceo proces trajati još nedelju dana. Do sada je pregledano i objavljeno oko 750.000 zapisa, dok oko 700.000 još uvek čeka na pregled, iako zvaničnici napominju da mnogi od njih mogu biti duplikati, piše Gardijan .

Uprkos zakonu koji zahteva potpuno otkrivanje svih dosijea do 19. decembra, objavljivanje je do sada bilo ograničeno i uključivalo je brojne redakcije, što je izazvalo bes žrtava i pretnje tužbama. „Ovo će uskoro prestati“, rekao je jedan neimenovani medijski zvaničnik, dodajući: „Teorije zavere neće“

Trampovo ime i lažna dokumenta

U trećem talasu objavljivanja dokumenata ovog utorka, Ministarstvo pravde je objavilo 30.000 zapisa iz istraga protiv Epštajna i njegove saradnice Gislen Maksvel. Ovi postovi su sadržali više referenci na Donalda Trampa nego prethodni, uključujući imejl iz 2020. godine, koji je navodno poslao savezni tužilac u Njujorku.

Foto: HOGP/House Oversight Committee, Profimedia

Navodi se da je Tramp „putovao Epstajnovim privatnim avionom mnogo više puta nego što je ranije objavljeno (ili nego što smo mi znali)“, takođe pominjući let na kojem su jedini putnici bili Epštajn, Tramp i „tada dvadesetogodišnja žena“.

Međutim, najnovije saopštenje je sadržalo neke bizarne lažne tragove. Među njima su lažno pismo koje je Epštajn navodno poslao osuđenom seksualnom prestupniku i bivšem olimpijskom treneru gimnastike Lariju Nasaru, kao i lažni video Epštajnovog samoubistva u zatvorskoj ćeliji.

Foto: Printskrin X

Ministarstvo pravde: „Razdvojimo činjenice od fikcije“

Zamenik državnog tužioca Tod Blanš osvrnuo se na senzacionalizam koji je okruživao saopštenja. „U proteklih nekoliko dana bilo je mnogo senzacionalizma, pa čak i otvorenih laži o 'Epštajnovim papirima'“, napisao je Blanš u saopštenju na društvenoj mreži X.

„Ali hajde da razdvojimo činjenice od fikcije. Objavljujemo dokumenta jednostavno zato što su u našem posedu, a zakon to zahteva, što ponekad može dovesti do objavljivanja lažnih ili netačnih dokumenata.“ Posebno je istakao pismo i video.

Epštajnovo takozvano pismo Nasaru je očigledno LAŽNO, pogrešan rukopis, pogrešna povratna adresa i poštanski žig tri dana nakon Epštajnove smrti. Lažni snimak Epštajna u ćeliji. Fotografije bez objašnjenja. Senzacionalne priče i laži od strane slučajnih ljudi. Ovo nije stvarnost. Nastavićemo da objavljujemo svaki dokument koji je potreban po zakonu. Ne dozvolimo da internet glasine nadvladaju činjenice.

Foto: Printskrin X

Potraga za saučesnicima

Najnovija serija dokumenata bacila je novo svetlo na napore FBI-ja da identifikuje i kontaktira moguće „saučesnike“. Jedan dokument, imejl agenta FBI-ja u Njujorku, navodi imena 10 potencijalnih saradnika nakon Epštajnovog hapšenja u julu 2019. godine.

Međutim, samo tri imena u dokumentu nisu zacrnjena: Gislen Maksvel; Žan-Lik Brunel, modni agent koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za silovanje u Francuskoj; i Lesli Veksner, milijarderka i Epštajnova klijentkinja. Veksner (88) je ranije rekao da je prekinuo veze sa Epštajnom 2007. godine, a kasnije ga je optužio za proneveru novca i uvek je negirao bilo kakvu umešanost u njegove zločine.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Političke reakcije

„Prema rečima pravnog zastupnika gospodina Veksnera, pomoćnik američkog tužioca zadužen za istragu o Epštajnu izjavio je u to vreme da gospodin Veksner ni na koji način nije bio saučesnik niti meta“, rekao je Veksnerov predstavnik za Blumberg, dodajući da je Veksner u potpunosti sarađivao u istrazi.

Pominjanje potencijalnih saučesnika u komunikacijama FBI-ja, uprkos redigovanim delovima i nedostatku konteksta, izazvalo je burne političke reakcije. Vođa demokrata u Senatu, Čak Šumer, zatražio je potpunu transparentnost.

„Ministarstvo pravde mora da rasvetli ko je bio na spisku, kako su bili umešani i zašto nisu odlučili da ih gone. Zaštita mogućih saučesnika nije transparentnost koju američki narod i Kongres zahtevaju“, rekao je Šumer u saopštenju.