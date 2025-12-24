Slušaj vest

Dečak Alfi Halet (13) izboden je nožem u Portugalu, a za zločin je osumnjičen bivši dečko njegove majke, koji je kasnije i sam poginuo u eksploziji gasa. Ubistvo se dogodilo u utorak u porodičnoj kući u parohiji Kasais, u Tomaru.

Vlasti veruju da je 43-godišnji Gonsalo Karvaljo, trgovac ljudima sa krivičnim dosijeom, prvo napao Alfijevu majku, vezao joj ruke i noge, a zatim je istim nožem ubio dečaka i teško povredio sebe.

Sebe ubio gasom

Nakon zločina, zabarikadirao se u kući. Kada su službe hitne pomoći stigle na lice mesta, namerno je izazvao eksploziju gasa u kojoj je ubio sebe i povredio policajca. Dečakova majka (43) uspela je da se oslobodi i potraži pomoć od komšije, nakon čega je prebačena u bolnicu.

Prema lokalnim medijima, osumnjičeni Karvaljo je već odslužio zatvorsku kaznu za teško ubistvo. Portugalski CNN izveštava da je osuđen za 35 uboda nožem drugog muškarca. Proveo je skoro 15 godina iza rešetaka pre nego što je pušten na slobodu pre vremena zbog dobrog ponašanja.

Porodica je bila poznata vlastima. Između 2022. i 2023. godine zabeleženi su izveštaji o nasilju u porodici, a medijski izveštaji ukazuju da je dečak sam podneo prijave. Nakon nove tužbe 2023. godine, par se rastao.

Baka očajna

Slomljena baka trinaestogodišnjeg dečaka izbodenog na smrt u Portugalu rekla je da je Alfi umro pokušavajući da zaštiti svoju majku i opisisala ga kao divnog, nežnog dečaka sa zlatnim srcem.

Foto: Facebook

Alfi je rođen u Brajtonu u Britaniji i odrastao je u obližnjem Bognor Redžisu na obali Zapadnog Saseksa, ali su se njegova majka i otac, Mark Halet, kasnije razveli. Njegova majka je upoznala Portugalca po imenu Paulo i preselila se u njegov rodni grad Tomar, u centru Portugala, 2016. godine kada je Alfi imao četiri godine.

Alfijeva baka rekla je da je poslednjih godina izgubila kontakt sa svojim unukom i da ga je poslednji put videla kada se vratio u Veliku Britaniju za Božić u decembru 2018. godine.

- Dobila sam poziv jutros u 9.30 od drugarice moje ćerke. Bila sam potpuno šokirana, slomljena. Verujem da je Alfi umro pokušavajući da zaštiti svoju majku - rekla je ona.

Komšija Haime Lopes, kome se dečakova majka obratila za pomoć, opisao je stravičnu scenu.

- Bila je veoma uplašena, veoma teško pretučena po licu. Činilo mi se da su joj čak i zubi polomljeni. Imala je mnogo krvi na rukama i plastične trake oko njih i na člancima - rekao je i dodao da su se iz kuće često mogle čuti svađe.

- Jedino što smo pomislili bilo je 'jednog dana će se nešto desiti' jer osumnjičeni nije dobar momak - rekao je komšija.