Slušaj vest

Stanari jedne zgrade u centru grada ostali su zatečeni i u neverici kada su pozvonili komšijama i zatekli prizor koji ih je potpuno šokirao — komadi svežeg mesa koji se suše preko okačenih šipki na terasi jednog stana. 

Prema svedočenjima ljudi koji žive u zgradi, situacija je izgledala toliko neverovatno da niko nije mogao da veruje sopstvenim očima, a ono što je svima privuklo pažnju jeste krv koja je kapljala, kao i nepodnošljiv miris. 

Do incidenta je došlo u italijanskom naselju Mestre, u okrugu Venecije, a kako su prenele komšije, krv je kapala na ulicu, i time "zabavljala" insekte i muve koji su se skupljali. 

Sve je prijavio novi stanar koji se upravo uselio u stan pored. Odmah je kontaktirao agenciju preko koje je iznajmio stan.

- Tražili smo objašnjenje, ali niko nije znao ništa da nam kaže. Pozvonili smo na stan odakle je meso okačeno, ali niko nije odgovarao - saopštili su iz agencije, dodajući da su odmah krenuli da traže pomoć nadležnih i obaveste upravnika zgrade, opštinu i policiju.

Naveli su da nisu uspeli da stupe u kontakt ni sa upravnikom zgrade, ni sa lokalnom policijom.

- Policija i karabinjeri su nas uputili nazad na opštinu, ali nismo dobili nikakvu pomoć. Šta jedan običan građanin treba da uradi da bi prijavio nešto ovakvo? To meso i dalje visi, i dalje kaplje. Žive kao varvari. Užasno. Jednostavno nedopustivo - rekle su očajne komšije medijima.

Stanari i agencija zahtevaju hitnu reakciju kako zbog narušenog javnog zdravlja, tako i zbog nepoštovanja propisa o higijeni i zajedničkom životu u višestambenim zgradama. Za sada nije poznato da li će opština ili policija sprovesti inspekciju i kazniti odgovorne.

Kurir.rs/Il Gazzetino

