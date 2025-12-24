Slušaj vest

Bombaš samoubica napao je džamiju u nigerijskoj državi Borno, ubivši i ranivši desetine ljudi, javlja BBC.

Snažna eksplozija se dogodila tokom večernjih molitvi u Maiduguriju, glavnom gradu države.

Očevici kažu da se eksplozija dogodila dok je džamija bila puna vernika. Prema prvim nezvaničnim izveštajima, najmanje sedam ljudi je poginulo, ali vlasti još uvek nisu zvanično potvrdile broj žrtava.

Sumnja se na militante

Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Međutim, poznato je da su militanti u tom području ranije izvodili samoubilačke napade i napade improvizovanim eksplozivnim napravama, a njihove mete su često bile upravo džamije i druga mesta sa velikim brojem ljudi.

Na društvenim mrežama pojavili su se nepotvrđeni snimci koji tvrde da prikazuju posledice eksplozije, na kojima se vide ljudi okupljeni na pijaci dok je vazduh ispunjen česticama prašine