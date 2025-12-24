Slušaj vest

Tri osobe, među kojima i dvojica policajaca, poginule su u eksploziji u Moskvi, saopštile su ruske vlasti.

Ruski Istražni komitet naveo je da su dva saobraćajna policajca u Ulici Jeleckaja primetila „sumnjivu osobu“ u blizini službenog policijskog vozila. Kada su joj prišli kako bi je priveli, aktivirana je eksplozivna naprava.

Obojica policajaca preminula su od zadobijenih povreda, kao i još jedna osoba koja se u tom trenutku nalazila u blizini mesta eksplozije.

Portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petrenko saopštila je na Telegramu da je povodom ovog događaja pokrenut krivični postupak.

Ruski mediji objavili su identitete stradalih policajaca – Ilja Klimanov (24) i Maksim Gorbunov (25). Iza Gorbunova su ostali supruga i devetomesečna ćerka.

Foto: Printskrin društvene mreže

Eksplozija nedaleko od mesta gde je ubijen general

Stanovnik tog dela grada Aleksandar izjavio je za agenciju Rojters da je čuo snažnu detonaciju. „Došlo je do eksplozije. Bio je to glasan prasak, kao i onaj sa automobilom pre nekoliko dana“, rekao je on.

Eksplozija se dogodila nedaleko od lokacije na kojoj je u ponedeljak u napadu autobombom ubijen visoki ruski general Fanil Sarvarov.

Ruske vlasti su ranije saopštile da sumnjaju da je Ukrajina odgovorna za eksploziju u kojoj je Sarvarov poginuo, dok se Ukrajina za sada nije oglasila o mogućoj umešanosti u njegovu smrt.

Za sada nije poznato da li su ova dva napada međusobno povezana. Sarvarov (56) je bio na čelu odeljenja za operativnu obuku u Oružanim snagama Rusije i treći je visoki vojni zvaničnik koji je u poslednjih godinu dana poginuo u bombaškim napadima u ruskoj prestonici.