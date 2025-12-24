Slušaj vest

Mir nakon rata može da se postigne kada svi budu podjednako nezadovoljni. Ovako vojni stratezi definišu okolnosti koje se mogu primeniti i na rat Rusije i Ukrajine. Nema sumnje da je vreme da se, bezmalo četvorogodišnje krvoproliće, završi. Prethodni američki mirovni plan, koji je inicirao Donald Tramp, od 28 tačaka, nije rezultirao konsenzusom, pa je revidiran na 20 tačaka. Ukrajinski predsednik Volodimr Zelenski ga je predstavio javnosti i poslat je Rusiji na razmatranje.

Plan, između ostalog, predviđa potvrdu suvereniteta Ukrajine, sporazum o nenapadanju, snažne bezbednosne garancije po uzoru na član 5 NATO-a, očuvanje ukrajinske vojske i paket ekonomske pomoći za obnovu zemlje. Najspornija pitanja ostaju status Donbasa i kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporožje, koje Kijev smatra najtežim tačkama pregovora.

Foto: Fox news

I dok se priželjkuje postizanje dogovora, konačni mir, i stabilnost, ne samo za Ukrajinu, već globalno, onespokojava poruka italijanske premijerke Đorđe Meloni: "Prošla godina je bila teška za sve nas, ali ne brinite, jer će sledeća godina biti još gora". O geopolitičkoj i bezbednosnoj perspektivi, govorili su gosti emisije "Usijanje": Milan Jolović, pukovnik u penziji i Stevan Ignjatović, pilot u penziji.

Vladimir Putin kada je počela vojna operacija u Ukrajini istakao je da nikada nije želeo rat, te da ga nikada nije započeo, a po njemu je pokrenuo vojnu operaciju da spasi svoj narod od neonacističkih fašista koji godinama ubijaju miroljubive ljude:

- On brani svoj narod od Evrope, fašista, NATO pakta i svih onih koji žele da profitiraju u celoj ovoj prči. Ovde se spominju 20 tačaka Zelenskog koji traži određene ustupke. Oslobađaju se od onih koji su 2014. godine ubijali ruski narod i rusku decu - kaže Ignjatović.

Stevan Ignjatović Foto: Kurir Televizija

Uzrok rata i sporne tačke

Jolović dodaje da se ovde ne radi o dogovorima, već o diplomatskim inicijativama:

- Ukrajinci, Evropska unija i Amerikanci treba da se usaglase pa da onda oni predlože Rusima, pa da onda Rusi sednu i kažu da li im odgovara. Ovo ne odgovara ni Ukrajincima ni Rusima. Ovde se pokušava sprečiti simptom a ne uzrok bolesti. Nikako ne žele da sednu i da reše uzroke nastanka ovoga rata. Glavni uzrok rata je širenje NATO pakta ka istoku i da bi izazvali Ruse, uskraćivali su osnovna ljudska prava Rusima u Donbasu, što je izazvalo rusku reakciju. Koristili su nacističku ideologiju.

- Ovde ima mnogo spornih tačaka. Prva tačka glasi da će Ukrajina biti suverena, ona to neće biti. Prva tačka je zamazivanje očiju ukrajinskom narodu. Predviđaju 800.000 vojnika, Ukrajina je duplo slabija od Nemačke koja će imati 200.000 vojnika? Rusi će svojim potpisom legalizovati da NATO trupe budu tu. Ovde su dva bratska naroda u ratu. Globalisti su rekli da je najveća prepreka širenja globalizma pravoslavlje. Nažalost taj rat će se nastaviti i 2026. godine.

Milan Jolović Foto: Kurir Televizija

Dodaje i da je Rusija država sa najviše dobijenih sankcija ikada:

- Da li je Rusija na kolenima, ili je Evropska unija na kolenima? Nesretnici se zadužili, obavezuju članice da obezbede dodatna sredstva. Kina nema ratničku, imperijalističku filozofiju, oni svet osvajaju ekonomiju. Kad im je Tramp uveo carine, oni su rekli "uredu, nema izvoza retkih metala", Tramp skinuo carine. Retki metali ne mogu bez Kine. Ekonomiju proguta ceo svet, Kini ne treba puška i oružje, oni ekonomijom pobeđuju. Rat je projektovan do 2032. godine, nije ga projektovao Putin, već globalisti koji su rekli da im je glavna prepreka Rusija.

