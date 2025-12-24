Slušaj vest

Velika Britanija, Kanada, Nemačka i niz drugih zemalja osudile su u sredu odluku Izraela da odobri 19 novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, upozoravajući da taj potez krši međunarodno pravo i rizikuje da podstakne dalju nestabilnost.

U zajedničkom apelu, pozvale su izraelsku vladu da poništi odluku, piše Frans 24 .

Odluku izraelskog bezbednosnog kabineta osudile su, zajedno sa Velikom Britanijom, Kanadom i Nemačkom, Belgija, Danska, Francuska, Irska, Island, Italija, Japan, Malta, Holandija, Norveška i Španija.

„Pozivamo Izrael da poništi ovu odluku, kao i širenje naselja“, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je objavila Velika Britanija, a kojem su se pridružile i Belgija, Danska, Francuska, Italija, Island, Irska, Japan, Malta, Holandija, Norveška i Španija.

„Podsećamo vas da takve jednostrane akcije, kao deo šireg intenziviranja politike naseljavanja na Zapadnoj obali, ne samo da krše međunarodno pravo, već i rizikuju da podstaknu nestabilnost“, dodaje se u saopštenju.