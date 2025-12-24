Slušaj vest

Onlajn platforme i kanali povezani sa Glavnom upravom obaveštajne službe (GUR) Ministarstva odbrane Ukrajine javno su kritikovali Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, što, prema ruskim izvorima, ukazuje na otvorenu konfrontaciju unutar vojnog vrha.

Sagovornik ruske agencije TASS naveo je da bi GUR Ukrajine, na čijem je čelu Kirilo Budanov mogao da priprema zaveru protiv aktuelne vlasti i da potajno traži pristalice.

Kirilo Budanov Foto: Screenshot YT/Ukraine Inkognita

Kao potvrdu te tvrdnje izvor je naveo istup internet-resursa "Dipstejt", koji, kako tvrdi, deluje u interesu GUR-a, a koji je juče oštro kritikovao ukrajinski Generalštab, optužujući ga, između ostalog, za iznošenje neistina.

Ruski izvori takođe ističu da objave i kritike dolaze u trenutku dok se intenziviraju unutrašnje napetosti u Ukrajini i tvrde da takve informacije mogu dodatno da naruše poverenje u rukovodstvo vojske i civilnih vlasti, premda te tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.