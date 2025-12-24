Slušaj vest

Američki stalni predstavnik pri NATO-u Metju Vitaker izjavio je da bi rešenje sukoba u Ukrajini moglo biti postignuto u narednih 90 dana, uz pojačan pritisak Vašingtona na obe strane.

Kako je naveo, predstojeći meseci biće ključni.

"Rešenje u Ukrajini je moguće u narednih 90 dana", izjavio je stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker u intervjuu za Foks njuz.

"Ako se sukob završi, to će biti urađeno u narednih 90 dana", rekao je Vitaker.

Rekao je da je "očigledno" da bi ova zima mogla biti "zaista surova za Ukrajince" zbog uticaja na energetsku infrastrukturu.

Vitaker je dodao da Vašington planira da nastavi da vrši pritisak na obe strane kako bi rešile sukob. Ako neko može to da uradi, naglasio je stalni predstavnik SAD, to je predsednik SAD Donald Tramp.

Ranije ove nedelje, nemački kancelar Fridrih Merc je objavio da su se zemlje EU i Sjedinjene Države složile da obezbede bezbednosne garancije za Ukrajinu, slične Članu 5 Povelje NATO.

Foto: HOGP/Russian Defense Ministry Press S

Tramp je potvrdio da su Sjedinjene Države spremne da pomognu Ukrajini bezbednosnim garancijama, jer su one neophodne za postizanje kraja sukoba.

Vitaker je izjavio da SAD žele da razumeju šta je Rusija spremna da uradi kako bi rešila sukob u Ukrajini, dok Vašington ima "prilično dobru predstavu" o tome šta Kijev želi. Međutim, Vitaker je takođe napomenuo da Ukrajina mora biti spremna za vojnu akciju 2026. godine.

Prema rečima samog Trampa, pregovori o mirnom rešenju sukoba u Ukrajini se nastavljaju i odvijaju "normalno ". U okviru ovog procesa, strane razgovaraju o četiri dokumenta, rekao je Vitaker: mirovnom planu od 20 tačaka, multilateralnim bezbednosnim garancijama, odvojenim bezbednosnim garancijama od Sjedinjenih Država i planu ekonomskog rasta nakon završetka mira.

Tokom uživog prenosa, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna da reši sukob mirnim putem, uključujući i "eliminisanje osnovnih uzroka koji su doveli do ove krize". Ako Kijev odbije dijalog, naglasio je Putin, Moskvi će navedeni ciljevi biti postignuti vojno.