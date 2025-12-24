Slušaj vest

Najmanje deset osoba je poginulo danas, kada je prema navodima nigerijskih vlasti, bombaš samoubica aktivirao eksplozivnu napravu tokom molitve u džamiji u gradu Maiduguriju, prestonici savezne države Borno u Nigeriji, rečeno je agenciji Sinhua iz bezbednosnih izvora.

Spasilačke službe saopštile su da su najmanje 22 povređena u teškom stanju i da se nalaze na lečenju u Specijalnoj bolnici savezne države Borno i Univerzitetskoj bolnici u Maiduguriju.

Bombaš samoubica bio dečak

Eksplozija se dogodila u džamiji Al-Alim na pijaci Gomboru tokom večernje molitve, a očevici su naveli da se napadač, za koga je kasnije potvrđeno da je bio dečak, u džamiju ubacio prerušen u vernika, prenosi portal Biznis njuz Nigerija.

Prema rečima očevidaca, napadač je aktivirao eksploziv u trenutku kada su vernici bili u molitvenom položaju, pri čemu je na licu mesta poginuo zajedno sa više osoba.

Raste broj žrtava

Bolnički izvori navode da bi broj žrtava mogao da poraste, s obzirom na to da se više povređenih nalazi u kritičnom stanju.

Policija savezne države Borno potvrdila je incident i saopštila da su bezbednosne operacije u tom području u toku. Portparol policije, pomoćnik komesara Nahum Kenet Daso, rekao je da su timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava obezbedili mesto napada radi zaštite građana.

Lokalni izvori rekli su za Tajms Nigerija da postoji mogućnost da iza napada stoje pripadnici ekstremističke grupe Boko Haram, koja je i ranije izvodila napade u ovom delu Nigerije.

Eksplozija se dogodila u gradu koji je skoro dve decenije u epicentru islamističke pobune koju vode Boko Haram i njegova odvojena frakcija Islamska država Zapadne Afrike (ISWAP), koja je odnela desetine hiljada života.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost, ali su militantne grupe ranije napadale džamije i prometna mesta u Maiduguriju, naveo je ranije Rojters.

Boko Haram je pokrenuo pobunu u državi Borno 2009. godine, sa ciljem uspostavljanja islamskog kalifata.

Uprkos vojnim ofanzivama i regionalnoj saradnji, sporadični napadi i dalje ugrožavaju civile u severoistočnoj Nigeriji.