Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije saopštilo je danas da je u predgrađu Damaska uhapšeni jedan od vođa Islamske države (ISIS) Taha al-Zubi i njegovi pomagači, kao i da su zaplenjeni eksplozivni pojas i oružje.

Kako je prenelo sirijsko ministarstvo putem kanala na Telegramu, komandant unutrašnje bezbednosti u provinciji Damask, brigadni general Ahmed al-Dalati, naveo je da je operacija sprovedena nakon detaljnog praćenja i intenzivnog obaveštajnog rada i bila je usmerena na jedno od skrovišta ISIS-a u Muadamiji.

Prema njegovim rečima, uhapšen je vođa te organizacije u Damasku, poznat kao "valija Damaska", Taha al-Zubi, nadimka Abu Omar Tabija, zajedno sa više njegovih pomagača, a tokom akcije zaplenjeni su i eksplozivni pojas i oružje, prenosi sirjska novinska agencija SANA.

Al-Dalati je ocenio da ova operacija predstavlja snažan udarac na Islamsku državu i potvrđuje "visoku spremnost" sirijskih bezbednosnih službi da odgovore na svaku pretnju bezbednosti provincije i njenog okruženja.