Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije saopštilo je danas da je u predgrađu Damaska uhapšeni jedan od vođa Islamske države (ISIS) Taha al-Zubi i njegovi pomagači, kao i da su zaplenjeni eksplozivni pojas i oružje.

Kako je prenelo sirijsko ministarstvo putem kanala na Telegramu, komandant unutrašnje bezbednosti u provinciji Damask, brigadni general Ahmed al-Dalati, naveo je da je operacija sprovedena nakon detaljnog praćenja i intenzivnog obaveštajnog rada i bila je usmerena na jedno od skrovišta ISIS-a u Muadamiji.

Prema njegovim rečima, uhapšen je vođa te organizacije u Damasku, poznat kao "valija Damaska", Taha al-Zubi, nadimka Abu Omar Tabija, zajedno sa više njegovih pomagača, a tokom akcije zaplenjeni su i eksplozivni pojas i oružje, prenosi sirjska novinska agencija SANA.

Al-Dalati je ocenio da ova operacija predstavlja snažan udarac na Islamsku državu i potvrđuje "visoku spremnost" sirijskih bezbednosnih službi da odgovore na svaku pretnju bezbednosti provincije i njenog okruženja.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaSPREČEN TERORISTIČKI NAPAD NA NOVOGODIŠNJU PROSLAVU: Turska uhapsila visokog člana ISIS-a, razbijena mreža finansiranja
profimedia0217985038.jpg
Planeta"OVO JE OBJAVA OSVETE, DANAS SMO LOVILI I UBIJALI NEPRIJATELJE" Američka vojska izvela snažne vazdušne UDARE na Siriju! Objavljeni novi detalji (FOTO/VIDEO)
Američka vojska
PlanetaHEROJ AHMED IZ SIDNEJA OD PILJARA I VOĆARA DO MILIONERA! Primio čak 2,5 miliona dolara, njegova reakcija sve govori, poslao snažnu poruku (FOTO/VIDEO)
Ahmed al Ahmed
PlanetaISLAMSKA DRŽAVA UPOZORAVA NA NOVE NAPADE! Pohvalila teroriste iz Sidneja: "Otac i sin su lavovi i izvor našeg ponosa, ciljali su ih tokom praznika i okupljanja"
G8IIkdCbYAEFq71.jpg
PlanetaOGLASILA SE MAJKA TERORISTE IZ SIDNEJA! Pozvao je pre pokolja: "Mama, išli smo na plivanje, sad ćemo da jedemo", u automobilu pronađen JEZIV simbol (FOTO/VIDEO)
napad u Sidneju Navid Akram