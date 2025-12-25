Slušaj vest

Nasri Asfura, konzervativni kandidat Nacionalne stranke, koga podržava predsednik SAD Donald Tramp, pobedio je na predsedničkim izborima u Hondurasu.

Posle nedelja odlaganja, tehničkih problema i optužbi za prevaru, glavno izborno telo Hondurasa konačno je proglasilo pobednika predsedničkih izbora održanih 30. novembra.

Izborna komisija, poznata kao CNE, saopštila je da je Asfura osvojio 40,3 odsto glasova, ispred kandidata centrističke Liberalne stranke Salvadora Nasralje, koji je dobio 39,5 odsto.

Rezultati su bili toliko tesni, a sistem obrade glasačkih listića toliko haotičan, da je skoro 15 odsto glasačkih listića, koji čine stotine hiljada glasačkih listića, moralo biti prebrojano ručno da bi se odredio pobednik.

Tramp je zapretio Hondurasu "ogromnim sankcijama" ako pobedi kandidat koji nije njegov favorit, odnosno Asfura.

Nasri Asfura Honduras.jpg
Foto: Printskrin Youtube

Kada je postalo jasno da neće biti rezultata nedeljama nakon izbora, Stejt department je čak poništio vizu zvaničniku izborne komisije u Hondurasu, rekavši da se na ovim izborima "priprema krađa".

Međutim, čini se da će aktuelna američka administracija biti zadovoljna ovim ishodom, a Vašington sada ima novog saveznika u regionu, uz predsednika El Salvadora Najibu Bukeleu.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaBIVŠI PREDSEDNIK HONDURASA ZAHVALIO BOGU I TRAMPU NA POMILOVANJU: Švercovao tone kokaina u SAD, američki lider mu oprostio (VIDEO)
Huan Orlando Ernandez
PlanetaTRAMP POMILOVAO BIVŠEG PREDSEDNIKA! "To je bila zavera Bajdenove administracije", oslobođen Huan Orlando Hernandez, ide kući! (FOTO)
Donald Tramp
PlanetaTRAMP ĆE POMILOVATI BIVŠEG PREDSEDNIKA HONDURASA: Švercovao tone kokaina u SAD, američki lider poručio: "Nepravedno je tretiran"
Donald Tramp
PlanetaPRONAĐEN "FANTOMSKI" AVION: Nestao pre 10 dana, nema ni traga ni glasa od posade i putnika, a OVO je najveća misterija (FOTO)
Screenshot 2025-07-10 222600.jpg