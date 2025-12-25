Slušaj vest

Nasri Asfura, konzervativni kandidat Nacionalne stranke, koga podržava predsednik SAD Donald Tramp, pobedio je na predsedničkim izborima u Hondurasu.

Posle nedelja odlaganja, tehničkih problema i optužbi za prevaru, glavno izborno telo Hondurasa konačno je proglasilo pobednika predsedničkih izbora održanih 30. novembra.

Izborna komisija, poznata kao CNE, saopštila je da je Asfura osvojio 40,3 odsto glasova, ispred kandidata centrističke Liberalne stranke Salvadora Nasralje, koji je dobio 39,5 odsto.

Rezultati su bili toliko tesni, a sistem obrade glasačkih listića toliko haotičan, da je skoro 15 odsto glasačkih listića, koji čine stotine hiljada glasačkih listića, moralo biti prebrojano ručno da bi se odredio pobednik.

Tramp je zapretio Hondurasu "ogromnim sankcijama" ako pobedi kandidat koji nije njegov favorit, odnosno Asfura.

Foto: Printskrin Youtube

Kada je postalo jasno da neće biti rezultata nedeljama nakon izbora, Stejt department je čak poništio vizu zvaničniku izborne komisije u Hondurasu, rekavši da se na ovim izborima "priprema krađa".

Međutim, čini se da će aktuelna američka administracija biti zadovoljna ovim ishodom, a Vašington sada ima novog saveznika u regionu, uz predsednika El Salvadora Najibu Bukeleu.