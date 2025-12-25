Slušaj vest

Hiljade ljudi okupile su se na Trgu Jaslica u Vitlejemu na Badnje veče, u prvom javnom obeležavanju od 2022. godine, nakon što je grad prethodnih godina otkazivao ili umanjivao praznične manifestacije iz poštovanja prema poginulima u ratu u Gazi.

Porodice su ispunile trg dok se na njega ponovo postavljala velika božićna jelka.

Obeležavanje je predvodio kardinal Pjerbatista Picabala, najviši katolički lider u Svetoj zemlji, koji je stigao u Vitlejem iz Jerusalima i pozvao na "Božić pun svetlosti".

Većinu učesnika proslave činili su lokalni stanovnici, dok je broj stranih posetilaca bio mali.

Kurir.rs/Agencije

