Šire se fotografije na kojima deluje kao da Tramp spava

Decembarsko obraćanje Donalda Trampa iz Bele kuće donelo je poruku: predsednik je ocenio da je njegova administracija tokom prethodnih 11 meseci ostvarila "više pozitivnih promena nego bilo koja vlada u istoriji Sjedinjenih Američkih Država". "Nikada nije bilo ničega sličnog", rekao je Tramp.

Ipak, njegov drugi mandat obeležen je nizom neobičnih situacija koje su izazvale pitanja o Trampovoj mentalnoj i fizičkoj spremnosti. Tokom 2025. godine, Tramp (79) više puta je delovao dezorijentisano, gubio fokus tokom javnih nastupa i sastanaka, a povremeno je izgledalo kao da čak i zaspi tokom zvaničnih događaja.

Javni govori Donalda Trampa često su gubili fokus, jer je znao da skrene sa teme i upusti se u dugačke, nepovezane digresije, od uređenja enterijera do priča o kitovima, pticama ili bivšim predsednicima.

Posebnu pažnju izazvala je njegova tvrdnja da je njegov stric, pokojni profesor Džon Tramp, predavao Tedu Kačinskom, poznatom kao Unabomber, na MIT-u.

"Rekao je: ‘Ispravljao bi, išao bi unaokolo ispravljajući svakoga'. Ali to mu nije baš dobro pošlo za rukom", prisetio se Tramp. Problem je u tome što se to nikada nije moglo dogoditi. Trampov ujak je umro 1985. godine, a Kačinski je kao Unabomber identifikovan tek 1996. godine. Pored toga, Kačinski nikada nije studirao na MIT-u.

Sličnu pažnju izazvao je i Trampov sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, kada je bez povoda prešao sa teme imigracije na kritiku vetroelektrana, tvrdeći da one "izluđuju" kitove" i "ubijaju ptice".

"Svaki dan, taj tip pada niz stepenice"

Tokom sastanka sa najvišim vojnim zvaničnicima u septembru, Tramp je održao dug monolog u kojem je, između ostalog, govorio o načinu na koji predsednici silaze niz stepenice, poredeći sebe sa Barakom Obamom i Džoom Bajdenom. Ti istupi dodatno su podgrejali sumnje u njegovu koncentraciju i rasuđivanje.

"Svaki dan, taj tip pada niz stepenice", nastavio je Tramp. "Rekao sam: ‘To nije naš predsednik. Ne možemo to da prihvatimo.’ Veoma sam oprezan, znate, kada silazim niz stepenice, kao da sam na stepenicama poput ovih, idem veoma polako".

Primeri neobičnog ponašanja gomilali su se tokom cele godine. U novembru je Tramp, najstarija osoba ikada inaugurisana za predsednika, izjavio da je bio na magnetnoj rezonanci, ali da nije mogao da se seti koji deo tela mu je skeniran.

Istog meseca delovalo je kao da je zaspao tokom sastanka u Ovalnom kabinetu, što se ponovilo na sednici kabineta početkom decembra, a zatim i dve nedelje kasnije na konferenciji za novinare. Ranije ove godine pomešao je Albaniju sa Jermenijom dok je govorio o mirovnom sporazumu, davao nejasne izjave o autizmu, a u decembru je izazvao osude nazivajući somalijske imigrante "smećem".

Pad podrške

Bela kuća je više puta odbacila navode o predsednikovom mentalnom stanju. Portparoli su isticali da je Tramp "u odličnoj formi", dok su njegovi saradnici naglašavali njegovu energiju i radnu etiku. Ipak, izveštaji medija ukazuju da predsednik ima skraćen raspored u poređenju sa prvim mandatom, sa manje javnih nastupa i kraćim radnim danom.

Uprkos odbrani Bele kuće, ankete pokazuju rastuću zabrinutost javnosti. Istraživanja ukazuju na pad poverenja u medije, ali i na opadajuću podršku Trampu, dok značajan deo građana smatra da je prestar za predsedničku funkciju.

Predsednik će u junu napuniti 80 godina, a pitanja o njegovoj spremnosti čini se da neće uskoro nestati.