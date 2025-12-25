Slušaj vest

(KMG) -- Prema nedavno objavljenom izveštaju KPMG-a „Izgledi za Kinu za 2025. godinu za multinacionalne korporacije“ u ponedeljak, 94% anketiranih multinacionalnih kompanija (MNK) nastavlja da ulaže i oslanja se na kinesko tržište, dok 75% planira da održi ili poveća svoja ulaganja u preduzeća na kineskom kopnu sledeće godine.

Kao odgovor na dinamiku tržišta i intenzivnu lokalnu konkurenciju, mnoge multinacionalne korporacije su prilagodile svoje operativne strategije. Oko 60% ispitanika je reklo da su promenili svoje prioritete na kineskom kopnu sa ekspanzije na profitabilnost. U međuvremenu, 83% je izjavilo da su lokalizovali ključne aspekte svog poslovanja, posebno u proizvodnji, lancima snabdevanja i istraživanju i razvoju.

„U sektorima okrenutim potrošačima, MNK teže vertikalnoj integraciji sticanjem distributera, agenata i proizvođača originalne opreme kako bi bolje razumele i služile kineskim potrošačima“, rekao je Mark Harison, partner i ko-rukovodilac odeljenja za multinacionalne klijente u KPMG-u u Kini.

Međunarodne institucije su ponovile ovo mišljenje. Maršal Mils, glavni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Kini, istakao je na godišnjoj konferenciji časopisa Caijing 2026. da je, uprkos značajnim šokovima, kineska ekonomija pokazala „izvanrednu otpornost“.

Izveštaj Blumberga u aprilu istakao je kako se Kina snašla u godini obeleženoj dramatičnim razvojem događaja, od trgovinskih trenja sa SAD do brzog napretka u veštačkoj inteligenciji, zaključujući da je jedna ključna pouka nikada ne potcenjivati Kinu.