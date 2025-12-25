Slušaj vest

Američku javnost uzburkala je nesvakidašnja krađa iz vinskog podruma u Virdžiniji, ali dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je glavni osumnjičeni – državljanin Srbije.

Šest boca retkog francuskog vina, vrednih gotovo 40.000 dolara, nestalo je tokom pažljivo osmišljene prevare, a priča je iz lokalnog incidenta brzo prerasla u vest koja se deli širom zemlje.

Vino Foto: Shutterstock

Uživo iz Njujorka, za jutarnji program Kurir televizije, najnovije informacije oko ovog slučaja izneo je Dejan Jelača, glumac koji živi u Americi.

Filmska pljačka

- Gotovo filmska priča, a radi se o Nikoli Krndiji i njegovoj prijateljici Nataliji. On je srpski državljanin, a ona poreklom iz Engleske. Oni su maskirani, gotovo neverovatno, sa perikama, bradama, lepo obučeni i prestavili se kao asistenti i direktori neke firme iz Kanade koja bi rentirala taj prostor za svečanu večeru. Tražili su da siđu u podrum, pa je Nikola iskoristio momenat i otišao u deo podruma gde se nalaze najskupocenija vina. Ukrao je šest flaša. Oni su se vratili na prvi sprat, a jedan od stražara je primetio da nedostaju flaše, odmah je reagovao i povikao na njih da su ukrali. Nikola je počeo da beži, a žena je uhapšena - započeo je Jelača.

Nikola je uspeo da pobegne iznajmljenim kolima, a kako se akcija dalje odvijala, ispričao je Jelača.

- Od Virdžinije je stigao do Njujorka, a to se dogodilo 19. novembra, pa je dan kasnije otišao letom za Beč. Interpol je aktiviran. Interesantno je to što je tužilac rekao da nije ovo prvi put da su ove osobe izvele ovako nešto, već da se vode aktivne istrage o krađi skupocenih vina u Americi u ovom trenutku. Neverovatno. Da li je ovaj dvojac vrlo uspešno varao i krao do ovog momenta, ostaje nam da vidimo. Ovakav način i koliko su uigrani sa maskama, šminkom i perikama je gotovo neverovatan. Čeka nas prvo pojavljivanje Natalije, koja je uhapšena, a suđenje se očekuje 11. februara - rekao je Jelača.

