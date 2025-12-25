"DABOGDA UMRO" Zelenski čestitao Badnje veče Ukrajincima uz ŽELJU PUTINU koju "svako od nas može da pomisli u sebi", onda nastavio u drugačijem tonu (VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se sinoć naciji na Badnje veče, podsectivši na tradicionalno verovanje da se "nebesa otvaraju" te noći i pozvao Ukrajince da zažele jednu želju.
- Dabogda umro - svako od nas može da pomisli u sebi - kazao je Zelenski, misleći na ruskog predsednika Vladimira Putina, prenosi Kijev indipendent.
On je potom nastavio u drugačijem tonu.
- Ali kada se okrenemo Bogu, naravno, tražimo nešto veće. Tražimo mir za Ukrajinu. Borimo se za nju. I molimo se za nju. I zaslužujemo je - rekao je Zelenski.
Predsednik Ukrajine je dodao da Ukrajinci žele da svaka porodica živi u slozi i da se svako dete raduje poklonima, osmesima i veri u dobrotu i čuda.
Zelenski je takođe izrazio nadu da će dobrota i istina da pobede.
- Da bude pobede mira. Da bude nas. I da bude Ukrajine - poručio je on.
Kijevski sajt navodi da je ova poruka Zelenskog stigla nakon što je Rusija nastavila da napada Ukrajinu u danima koji su prethodili praznicima.
U poslednjem napadu 23. decembra poginule su najmanje tri osobe, a 12 ljudi je povređeno.
Rusija je u tom napadu upotrebila najmanje 635 ruskih dronova i 38 raketa, usmerivši ih ponovo na energetsku infrastrukturu Ukrajine, ostavljajući zapadne oblasti zemlje gotovo potpuno bez struje.
- Uoči Božića, Rusi su još jednom pokazali ko su zaista. Masovno granatiranje, stotine Šahida', balističkih raketa, udari Kinžalima – sve je korišćeno. Tako se izvodi bezbožni udar. Ovako postupaju oni koji nemaju apsolutno ništa zajedničko sa hrišćanstvom ili sa bilo čim ljudskim - kazao je Zelenski.
- Ali mi se držimo. Podržavamo jedni druge. I danas se molimo za sve na prvoj liniji fronta – da se vrate živi. Za sve one koji su u zarobljeništvu – da se vrate kući. Za sve naše pale heroje koji su branili Ukrajinu po cenu svojih života - rekao je Zelenski.
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)