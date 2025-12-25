Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se sinoć naciji na Badnje veče, podsectivši na tradicionalno verovanje da se "nebesa otvaraju" te noći i pozvao Ukrajince da zažele jednu želju.

- Dabogda umro - svako od nas može da pomisli u sebi - kazao je Zelenski, misleći na ruskog predsednika Vladimira Putina, prenosi Kijev indipendent.

On je potom nastavio u drugačijem tonu.

- Ali kada se okrenemo Bogu, naravno, tražimo nešto veće. Tražimo mir za Ukrajinu. Borimo se za nju. I molimo se za nju. I zaslužujemo je - rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je dodao da Ukrajinci žele da svaka porodica živi u slozi i da se svako dete raduje poklonima, osmesima i veri u dobrotu i čuda.

Zelenski je takođe izrazio nadu da će dobrota i istina da pobede.

- Da bude pobede mira. Da bude nas. I da bude Ukrajine - poručio je on.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: Printscreen/Youtube/INQUIRER.net

Kijevski sajt navodi da je ova poruka Zelenskog stigla nakon što je Rusija nastavila da napada Ukrajinu u danima koji su prethodili praznicima.

U poslednjem napadu 23. decembra poginule su najmanje tri osobe, a 12 ljudi je povređeno.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

Rusija je u tom napadu upotrebila najmanje 635 ruskih dronova i 38 raketa, usmerivši ih ponovo na energetsku infrastrukturu Ukrajine, ostavljajući zapadne oblasti zemlje gotovo potpuno bez struje.

Ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

- Uoči Božića, Rusi su još jednom pokazali ko su zaista. Masovno granatiranje, stotine Šahida', balističkih raketa, udari Kinžalima – sve je korišćeno. Tako se izvodi bezbožni udar. Ovako postupaju oni koji nemaju apsolutno ništa zajedničko sa hrišćanstvom ili sa bilo čim ljudskim - kazao je Zelenski.

- Ali mi se držimo. Podržavamo jedni druge. I danas se molimo za sve na prvoj liniji fronta – da se vrate živi. Za sve one koji su u zarobljeništvu – da se vrate kući. Za sve naše pale heroje koji su branili Ukrajinu po cenu svojih života - rekao je Zelenski.

(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)

