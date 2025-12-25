Slušaj vest

Igrač Powerball-a u Arkanzasu osvojio je džekpot od 1,817 milijardi dolara ( oko 1,55 milijardi evra) u sredu na izvlačenju na Badnje veče, čime je okončan tromesečni niz lutrije bez glavnog dobitnika.

Dobitni brojevi bili su 04, 25, 31, 52 i 59, a Powerball broj je bio 19.

Prodaja poslednjih tiketa podigla je džekpot više nego što se ranije očekivalo, čineći ga drugim najvećim u istoriji SAD i najvećom Powerball nagradom 2025. godine, prema podacima sa www.powerball.com. Džekpot je imao opciju jednokratne isplate u gotovini od 834,9 miliona dolara.

„Čestitamo najnovijem dobitniku Powerball džekpota! Ovo je zaista izvanredna nagrada koja menja život“, rekao je Met Stroun, predsednik Powerball proizvodne grupe i izvršni direktor lutrije Ajove, za veb stranicu.

„Takođe želimo da se zahvalimo svim igračima koji su se pridružili ovom nizu džekpotova — svaki kupljeni tiket pomaže u podršci javnim programima i uslugama širom zemlje.“

Nagrada je usledila nakon 46 uzastopnih izvlačenja u kojima niko nije pogodio svih šest brojeva.

Poslednje izvlačenje sa dobitnikom džekpota bilo je 6. septembra, kada su igrači u Misuriju i Teksasu osvojili 1,787 milijardi dolara.

Organizatori su rekli da je ovo drugi put da je džekpot Powerball-a osvojen tiketom prodatim u Arkanzasu. Prvi put se to dogodilo 2010. godine.

Nagrada osvojena na Božić četiri puta

Poslednji put kada je neko osvojio džekpot Powerball-a na Badnje veče bilo je 2011. godine, saopštio je Powerball. Kompanija je dodala da je nagradna igra takođe osvojena na Božić četiri puta, a poslednji put 2013. godine.

Kvote Powerball-a od 1 prema 292,2 miliona su osmišljene da generišu velike džekpotove, pri čemu nagrade rastu kako se prenose kada niko ne dobije. Zvaničnici lutrije napominju da su šanse daleko bolje za mnoge manje nagrade u igri.