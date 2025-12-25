Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je probno ispaljivanje rakete zemlja-vazduh dugog dometa na poligonu u blizini Istočnog mora i obišao je gradilište prve podmornice na nuklearni pogon, masivnog plovila jednake veličine kao neke od jurišnih podmornica Američke mornarice.

Slike koje su objavili državni mediji prikazuju lidera Kim Džong Una kako pregleda podmornicu sa vođenim raketama u zatvorenom građevinskom objektu, što ukazuje da ona još nije pokrenuta.

Izgradnja podmornice na nuklearni pogon je dugogodišnji cilj Kima, koji je o tome prvi put razgovarao na kongresu vladajuće stranke 2021. godine, ali činjenica da je njen rival, Južna Koreja, nedavno dobila blagoslov Trampove administracije da nastavi sa izgradnjom sopstvenih podmornica na nuklearni pogon izgleda da je dodala hitnost Kimovim planovima.

Prednosti nuklearne podmornice

Takve plovila dolaze sa mnogim prednostima. Mogu ostati pod vodom duže vreme – u suštini godinama, ako mogu da ponesu dovoljno namirnica za posadu – dok većina podmornica na konvencionalni pogon mora da izroni na površinu da bi vazduh pokretao dizel motore, koji zauzvrat pune njihove baterije za rad na dubini.

One su takođe generalno brže od podmornica na konvencionalni pogon i u mnogim slučajevima su tiše.

Trenutno samo SAD, Rusija, Kina, Francuska, Velika Britanija i Indija poseduju ovu tehnologiju.

Slike objavljene u četvrtak pokazuju da je postignut značajan napredak na podmornici, čije je postojanje prvi put objavljeno u martu.

Državni mediji su naveli da plovilo ima deplasman od 8.700 tona, što ga čini jednakim većini nuklearnih podmornica klase Virdžinija u američkoj floti.

U četvrtak je Kim ponovo naglasio važnost plovila za odbrambenu politiku Pjongjanga, za koju je rekao da je „bukvalno... zasnovana na najjačoj ofanzivnoj sili“, prema izveštaju Korejske centralne novinske agencije (KCNA).

„Smatramo supermoćnu ofanzivnu sposobnost najboljim štitom za nacionalnu bezbednost u razvoju oružanih snaga“, prenela je KCNA Kimove reči.

Izgradnja nuklearne podmornice od strane Južne Koreje pretnja

Uzimajući u obzir podršku SAD, Kim je rekao da je izgradnja nuklearne podmornice od strane Južne Koreje akcija koja krši bezbednost Severne Koreje i da predstavlja pretnju kojoj se treba suprotstaviti, navodi se u izveštaju.

Ali sam Pjongjang je odgovoran za povećane tenzije na Korejskom poluostrvu, rekao je Leif-Erik Isli, profesor međunarodnih studija na Ženskom univerzitetu Iva u Seulu.

Kim „verovatno ima pravo da će gomilanje podmornica na nuklearni pogon povećati nestabilnost oko Korejskog poluostrva, ali i sam je kriv za trku u naoružanju“, rekao je Isli.

„Pjongjang je taj koji se odriče diplomatije sa Seulom, preti svojim susedima nuklearnim oružjem i produbljuje patnju sopstvenog naroda posvećujući ogromne resurse vojnoj diktaturi umesto ekonomskom razvoju“, rekao je on.

Kim je nadgledao veliko gomilanje vojnih kapaciteta svoje zemlje kao deo tog petogodišnjeg plana predstavljenog 2021. godine.