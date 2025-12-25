Slušaj vest

Ruski strateški bombarderi Tu-95, koji imaju sposobnost nošenja nuklearnog oružja, izveli su "planirani" let iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora, a tokom misije pratili su ih borbeni avioni stranih zemalja.

Vest je objavilo rusko ministarstvo obrane, ne navodeći tačan datum leta ni o kojem se stranim avionima radilo, piše Kijev Post.

„Strateški nosači raketa Tu-95MS izveli su planirani iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora“, stoji u saopštenju ministarstva, uz pojašnjenje da se radi na području severno od Skandinavije i severozapada Rusije.

„U određenim fazama rute, dalekometne bombardere pratili su borbeni avioni stranih zemalja“, dodaje se.

Iz Moskve su takođe poručili kako se takvi letovi redovno odvijaju u mnogim regijama i da su u skladu sa međunarodnim pravom.

Napetosti i na Pacifiku

Ovaj incident se dogodio nedugo nakon što su ranije ovog meseca Južna Koreja i Japan kritizirali letove ruskih i kineskih vojnih aviona u blizini svoje teritorije, zbog čega su morali podići vlasti borbene avione.