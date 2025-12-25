Slušaj vest

Ženu iz Nemačke već duže vreme poživljava pakao. Na svojim vratima je pronašla urezan krst, na telefon joj stižu jezive poruke... Žena (35), čiji identitet namerno nije otkriven, već dve godine ne spava mirno, a sve otkako je napustila nasilnog muža koji je i dalje neprekidno progoni.

Već više od dve godine kad god izađe iz svog stana u Berlinu, srce joj ubrzano kuca, disanje postaje plitko, a oči neprestano pretražuju okolinu. Zašto? On može biti bilo gde!

"Zavrnuću ti šiju", "Sve će uskoro biti gotovo", "Ubiću te", samo su neke od poruka koje joj, uskoro zakonski bivši muž, svakodnevno šalje. Iako je brakorazvodna parnica u toku, on nastavlja da je maltretira i uznemirava.

Kada blokira broj, on šalje poruke sa drugog telefona... Tako joj je nedavno, kada je u crvenoj jakni došla na posao u bolnicu gde radi kao medicinska sestra, stigla jeziva poruka: "Crveno ti baš lepo stoji"... Kada joj je kolega u 4 sata ujutru doneo nešto da pojede dok je bila na dežurstvu, stiglo je: "Opa, danas ručkamo nešto iz Meka..."

U hodniku zgrade zatiče svoje fotografije u donjem vešu. Osim što joj je urezao krst na vrata, više puta su je zatekle i flomasterom ispisane psovke.

Navodno je i pokušao da otme psa kojeg joj je svojevremeno poklonio. Sumnja i da joj je on hakovao Instagram nalog...

Udaja joj pretvorila život u pakao

Kada se pre osam godina udala za njega, nije mogla ni da nasluti da će joj se život pretvoriti u pakao.

"Ubrzo nakon svadbe sve je krenulo nizbro. Konstantna ljubomora, pratio je moj automobil, čitao je moje poruke", priča devojka.

Odlučila je da ga na pusti u leto 2023. godine. Napustila je stan u kojem su zajedno živeli i otišla svojim putem. Od tada počinje agonija koja više od dve godine nije prestala.

"Konstantno zove, šalje poruke, uznemirava. Plače, vrišti u slušalicu, pita me kada ću se vratiti, zvoni mi na vrata stana u 2, 3, 4 sata ujutru. Kada sam pokušala da se urazumim sa njim uperio mi je pištolj u glavu i urlao da treba da mi prosvira mozak", priseća se nesrećna žena.

Svi iz njenog najbližeg okruženja upoznati su sa tim kroz šta prolazi. Mnogi članovi njene porodice i prijatelja i sami su iskusili horor. Najbliži su pokušali da joj izdejestvuju policijsku zaštitu. Uprkos zabrani prilaska i čak četiri privođenja zbog kršenja zabrane, njen bivši muž ne odustaje. Sud je nedavno zaključio da je izvršio čak 112 prekršaja.

"Tatu je napao nožem"

Prisetila se i marta prošle godine, kada su ona i njen otac, koji je bio sa njom u stanu zbog zaštite, čuli kako nešto grebe po vratima stana. Kada je njen otac otključao i otvorio vrata, zatekao je bivšeg zeta, skroz obučenog u crno, sa nožem u ruci. Usledio je okršaj u kom su i ona i otac povređeni.

U novembru iste godine njen bivši muž osuđen je na 16 meseci zatvora zbog pretnji uhođenja i napada. Ipak, i dalje je na slobodi i nastavlja da joj zagorčava život, piše Bild.

"Šta još treba da se dogodi da bi neka žena poput mene mogla da bude zaštićena od nasilnika?", pita nesrećna devojka.

Portparol krivičnog suda Lisa Jani rekla je da je osuđeni i dalje na slobodi jer nije u pitanju pravosnažna presuda.

"Osuđeni je podneo žalbu. Dokle god presuda nije prvostepena ne mora se sprovoditi", rekla je Jani ističući da će biti određen datum za novo ročište.

I dok nadležni čekaju novo ročište, nesrećna devojka strahuje sa svoj život, pogotovo sada tokom praznika.

"On zna gde sam ja za praznike, gde slavim Božić", ističe nesrećna devojka.