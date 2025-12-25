Slušaj vest

Pet osoba je poginulo u udesu helikoptera na najvišoj afričkoj planini Kilimandžaro, u Tanzaniji, saopštile su tanzanijske valsti.

Nesreća se dogodila sinoć na jednoj od najpopularnijih ruta za planinarenje, a prema navodima policije, radilo se o akciji spasavanja povređenih osoba.

U udesu helikoptera poginuli su dvoje stranih turista, lokalni doktor, turistički vodič i pilot.

Nesreća se dogodila između kampa Barafu na planini i vrha Kimbo na visini od preko 4.000 metara.

Regionalni komandant policije Kilimandžara rekao je novinarima da je letelica pripadala Aviokompaniji Kilimandžara koja između ostalog pruža usluge medicinske evakuacije.

Kompanija još nije izdala saopštenje o nesreći.

Tanzanijska Uprava za civilnu avijaciju saopštila je danas da je počela istraga u skladu sa međunarodnim bezbednosnim propisima da se utvrde okolnosti i verovatni uzrok nesreće.

Kako prenosi AP, avionske nesreće na planini Kilimandžaro su retke, a poslednji zabeležen incident dogodio se u novembru 2008, kada su poginule četiri osobe.