Slušaj vest

Pet osoba je poginulo u udesu helikoptera na najvišoj afričkoj planini Kilimandžaro, u Tanzaniji, saopštile su tanzanijske valsti.

Nesreća se dogodila sinoć na jednoj od najpopularnijih ruta za planinarenje, a prema navodima policije, radilo se o akciji spasavanja povređenih osoba.

U udesu helikoptera poginuli su dvoje stranih turista, lokalni doktor, turistički vodič i pilot.

Nesreća se dogodila između kampa Barafu na planini i vrha Kimbo na visini od preko 4.000 metara.

Regionalni komandant policije Kilimandžara rekao je novinarima da je letelica pripadala Aviokompaniji Kilimandžara koja između ostalog pruža usluge medicinske evakuacije.

Kompanija još nije izdala saopštenje o nesreći.

Tanzanijska Uprava za civilnu avijaciju saopštila je danas da je počela istraga u skladu sa međunarodnim bezbednosnim propisima da se utvrde okolnosti i verovatni uzrok nesreće.

Kako prenosi AP, avionske nesreće na planini Kilimandžaro su retke, a poslednji zabeležen incident dogodio se u novembru 2008, kada su poginule četiri osobe.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaKOBNI SUDAR SA RUSKIM "ŠAHEDOM" Poginuo ukrajinski heroj koji je izveo zadnji uspešni vazdušni proboj do Azovstala
b18b8cee-9ff7-4edb-aba7-e318435986cd copy.jpg
PlanetaPAO HELIKOPTER U ITALIJI: Više ljudi povređeno (FOTO)
shutterstock_2416537205.jpg
PlanetaOVAKO SE RUŠI ŠAHID MITRALJEZOM IZ HELIKOPTERA! Ukrajinci objavili snimak iz Mi-8, ruski dron nema nikakve šanse, Kijev našao novi način odbrane (FOTO, VIDEO)
Šahid Mi-8 dron helikopter
PlanetaTRAGEDIJA U RUSIJI: Srušio se helikopter, petoro mrtvih (VIDEO, FOTO)
helikopter pad rušenje srušen.jpg