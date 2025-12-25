SNAŽNA OLUJA POGODILA KALIFORNIJU NA BOŽIĆ: Stotine ljudi evakuisano zbog bujičnih poplava, guverner proglasio vanredno stanje! (FOTO/VIDEO)
Snažna oluja pogodila je Kaliforniju, izazvala je poplave opasne po život i primorala stotine ljudi na evakuaciju usred božićnih praznika.
Guverner je proglasio vanredno stanje u šest okruga zbog ekstremnih uslova, a očekuje se da će oluja nastaviti tokom Božića, izveštava Skaj njuz.
Obilne kiše pogodile su južni deo američke države na Badnje veče, uzrokujući široke bujične poplave. Snimci iz planinskog odmarališta prikazali su bujice blata i otpada kako se slivaju niz puteve, dok je bujica vode prodirala kroz tremove.
Nacionalna meteorološka služba SAD upozorila je da će oluja nastaviti tokom celog Božića i izdala je retko upozorenje na „visok rizik od prekomernih padavina“.
Vanredno stanje u 6 okruga
Guverner Kalifornije Gevin Njusom proglasio je vanredno stanje u šest okruga kako bi, kako je rekao, omogućio „službama za hitne slučajeve i unapred raspoređenim resursima da naše zajednice budu bezbedne“.
Vlasti okruga Los Anđeles izdale su oko 130 naloga za evakuaciju ugroženih domova. Mnoge od tih domova nalaze se u područjima koja su opustošena velikim požarima ranije ove godine.
Meteorolog Nacionalne meteorološke službe Majk Voford rekao je da u Južnoj Kaliforniji obično padne do 2,5 cm kiše u ovo doba godine. Međutim, u mnogim oblastima ove nedelje bi moglo pasti između 10 i 20 cm kiše, a u planinama još više.
Opasnost od snega i lavina u planinama
U planinskom vencu Sijera Nevada, obilne snežne padavine i jaki vetrovi stvaraju „gotovo nemoguće uslove“, čineći putovanje kroz planinske prevoje „gotovo nemogućim“. Centar za lavine Sijera takođe je izdao „značajno“ upozorenje na lavine za područje jezera Taho.
Više od 165.000 domova je obnovljeno u snabdevanju strujom nakon nestanka izazvanih olujom, prema podacima kompanije Pacifik Gas end Elektrik.
Kalifornija je sklona ekstremnim vremenskim uslovima, a situaciju dodatno komplikuje ciklus u kojem se izuzetno vlažni periodi smenjuju sa iznenadnim i dugotrajnim sušama. „Zlatna država“ se u prošlosti suočila sa brojnim prirodnim katastrofama, od suša i šumskih požara do zemljotresa i poplava.
(Kurir.rs/Index.hr/Prenela:M.V.)