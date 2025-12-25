PREDNOST NASRIJA ASFURE MANJA OD JEDAN ODSTO U ODNOSU NA RIVALA

Nasri Asfura proglašen je pobednikom predsedničkih izbora u Hondurasu, posle višenedeljnih odlaganja zbog tehničkih problema i optužbi za prevaru.

Kandidat konzervativne Nacionalne partije, koga podržava američki presednik Donald Tramp pobedio je sa 40,3 odsto glasova, prema Nacionalnom izbornom savetu, dok je Salvador Nasrala iz Liberalne partije desnog centra koji je osvojio 39,5 odsto glasova, prenosi danas BBC.

U objavi na društvenoj mreži X Asfura je rekao da je spreman da vlada, i da građane "neće razočarati".

S druge strane Nasrala je rekao na konferenciji za novinare da neće prihvatiti rezultat zasnovan na propustima, ali je istovremeno pozvao svoje pristalice da ostanu mirni.

Državni sekretar SAD Marko Rubio pozvao je sve strane da poštuju rezultat tako da honduranske vlasti mogu da osiguraju mirnu tranziciju vlasti.

Foto: Moises Castillo/AP

Ali predsednik Kongresa Hondurasa Luis Redondo je objavio preko društvenih mreža da je rezultat "potpuno nelegalan".

Glasanje je obavljeno 30. novembra, ali je prebrojavanje glasova dva puta odložena zbog tehničkih problema, koje su izborni zvaničnici nazvali "neoprostivim".

Predsednica izborne komisije Ana Paola Hal za kašnjenja je okrivila privatnu kompaniju zaduženu za prebrojavanje rezultata.

Rekla je da je ta firma sprovela održavanje bez upozorenja ili proveravanja sa izbornom komisijom.

Prekid se dogodio dan pošto je pao portal koji je prikazivao rezultate u realnom vremenu.

Rezultati izbora su bili tesni i zbog problema sa sistemom procesuiranja oko 15 odsto glasačkih listića su morali ručno da budu prebrojavani da bi se odlučio pobednik.

U Hondurasu su porasle tenzije zbog odlaganja sa protestima širom zemlje održanim prošle nedelje.