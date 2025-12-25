Slušaj vest

Proruski vojni blogeri izvestili su o značajnom preokretu na bojnom polju, navodeći da su ukrajinske snage uglavnom povratile kontrolu nad Kupjanskom, ključnim železničkim čvorištem u Harkovskoj oblasti. Ove tvrdnje potpuno protivreče ranijim ruskim izveštajima o zauzimanju grada.

Prema podacima ukrajinskog projekta DeepState, do 16. decembra, samo manji, centralni deo grada ostao je pod ruskom okupacijom. To potvrđuju i mape Instituta za proučavanje rata (ISW), koje pokazuju da je veći deo Kupjanska sada čvrsto u ukrajinskim rukama.

„Stanje gore od kritičnog“

Prema izveštajima nekoliko proruskih kanala, jedinice Oružanih snaga Ukrajine potisnule su ruske trupe sa većeg dela zapadne obale reke Oskil, koja protiče kroz Kupjansk.

Foto: Printscreen/www.liveuamap.com

Telegram kanal Rybar, koji se smatra bliskim ruskom Ministarstvu odbrane, saopštio je da su ruske snage izgubile „značajan deo mostobrana“, uključujući sela Kondrašivka, Radkivka i Moskovka.

„Situacija u samom Kupjansku je, blago rečeno, gora od kritične - uključujući i na istočnoj obali“, napisao je Ribar, dodajući da su ukrajinske snage ponovo uspostavile kontrolu u blizini lokalne fabrike za preradu mleka i da nastavljaju da drže naselja Kučerivka i Petropavlivka.

Ruska odbrana u tom području opisana je kao fragmentirana, održavana uglavnom operacijama dronova koje se sprovode „do tačke iscrpljenosti“.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Lažni izveštaji za Putina

Ribar je takođe oštro kritikovao ono što je nazvao lažnim izveštavanjem duž lanca komandovanja, tvrdeći da su ulepšani izveštaji sa bojišta predstavljeni Vladimiru Putinu došli po visokoj ceni. Kanal tvrdi da je jedna ruska jedinica koja je delovala u blizini Kupjanska izgubila skoro 150 vojnika samo u decembru.

„Nije bilo odgovarajuće konsolidacije u gradu ni pre ni posle objave njegovog „oslobođenja“,“ izjavio je Ribar, tvrdeći da su rezerve, koje su smatrane nepotrebnim za obezbeđivanje Kupjanska, preusmerene na druge lokacije na osnovu pogrešnih procena.

Potvrde sa terena i haos u komandi

Ove navode potvrdio je još jedan proruski Telegram kanal, „Dva majora“, koji ističe da ključna obližnja naselja – uključujući Piščane, Kurilivku i Petropavlivku – nisu pod ruskom kontrolom. Zbog povlačenja rezervi, jedinice na prvoj liniji fronta ostale su bez mogućnosti da drže čak ni položaje koje su dostigle.

Pored toga, raniji odvojeni izveštaji navodili su da su u jednoj jedinici ruski oficiri izdavali naređenja dok su bili jako pijani i bez jasnog razumevanja situacije na terenu, što je doprinelo onome što je opisano kao najteži gubici jedinice od početka sukoba.

Bitka za ključni grad

Kupjansk je jedno od najvažnijih logističkih i transportnih uporišta na severoistoku Ukrajine.

Grad se nalazi u Harkovskoj oblasti i leži na reci Oskil, a pre nego što je Tokom rata, bio je ključni železnički čvor koji je povezivao ruske snage sa linijama snabdevanja Donbasa.

Rusija je zauzela Kupjansk u prvim nedeljama invazije 2022. godine, ali ga je Ukrajina oslobodila u jesen iste godine tokom munjevite ofanzive u Harkovskoj oblasti.

Od tada, grad je stalna meta ruskih napada, sa posebnim naglaskom na pokušajima ponovnog presecanja ukrajinskih logističkih ruta.

1/14 Vidi galeriju Kupjansk Foto: HOGP/Ukrainian Emergency Service, Francisco Seco/AP, SERGEY KOZLOV/EPA

Tokom jeseni i zime ove godine, ruske snage su povećale pritisak na šire područje Kupjanska, oslanjajući se na artiljeriju, dronove i pešadijske napade, dok je Ukrajina branila grad kombinacijom utvrđenih položaja i fleksibilnih kontranapada.

Iako su ruski izvori poslednjih nedelja tvrdili da su postigli ozbiljan napredak, niz nezavisnih izveštaja, a sada i priznanja proruskih vojnih blogera, ukazuju na suprotno - da su ruske trupe iscrpljene, sa velikim gubicima i lošom koordinacijom, dok ukrajinske snage postepeno vraćaju inicijativu oko samog grada Kupjanska i duž zapadne obale Oskila.

Putin komentarisao snimak Zelenskog kod Kupjanska: Što stojiš na pragu? Uđi u kuću

Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin održao je prošle nedelje konferenciju za medije, pod nazivom "Direktna linija", na kojoj je sumirao rezultate u 2025. godini. Tom prilikom je komentarisao snimak Volodimira Zelenskog kod Kupjanska.

Kako kaže, ne obraća pažnju na takve stvari, nazivajući Zelenskog "umetnikom". Takođe je napomenuo da se to mesto nalazi na oko kilometar od Kupjanska.

- Pa što stojiš na pragu? Uđi u kuću - rekao je Putin.

Putin je izjavio da protivnik nije postigao uspeh i da nije uspeo da povrati Pokrovsk. Kako je rekao, ukrajinske trupe su pretrpele teške gubitke u strateškim rezervama.

On je dodao da je to veoma značajan element koji bi trebalo da podstakne Kijev da reši sva sporna pitanja i okonča konflikt mirnim putem.