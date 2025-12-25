Slušaj vest

Osam ljudi je poginulo, a 19 je povređeno nakon stravične nesreće autobusa u Meksiku na Badnje veče.

Prepun autobus je juče oko 17 časova po lokalnom vremenu pao sa više od 180 metara niz nasip na krivudavom delu puta u opštini Zontekomatlan, u istočnoj državi Verakruz.

Šokantne slike sa mesta događaja pokazuju autobus kako leži na krovu na dnu jaruge dok spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do putnika.

Guverneri države su rekli da službe za hitne slučajeve nastavljaju napore spasavanja i izvlačenja tokom noći.

„Državna vlada koordinira odgovor na nesreću autobusa koja se dogodila u jaruzi u Zontekomatlanu“, rekli su.

„Trenutno je 19 povređenih osoba zbrinuto i prebačeno je u Čikontepek i Uajakokotlu.

Nažalost, Kancelarija javnog tužioca je potvrdila osam smrtnih slučajeva. Nastavljamo sa spasilačkim i nežnim radovima na licu mesta, zajedno sa prisutnim timovima.

1/4 Vidi galeriju autobus pao u jarugu u Meksiku, osam ljudi je poginulo, a 19 je povređeno Foto: Printskrin

Lokalni stanovnici su bili među prvima koji su pomogli žrtvama pre nego što su stigle ekipe hitne pomoći, timovi civilne zaštite, paramedici i snage bezbednosti.

Autobus, kojim je upravljala linija Koneksion, napustio je Meksiko Siti i putovao je ka gradu Čikontepek u regionu Uasteka u Verakruzu, području poznatom po planinama, rekama i tropskim pejzažima.

Autobus bio pun

U trenutku nesreće bio je pun, a veruje se da su mnogi putnici putovali kući za Božić.

Među poginulima se navodi da su odrasli i deca.

Uzrok nesreće još nije potvrđen.