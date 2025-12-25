Slušaj vest

Sredinom leta ove godine, na put ispunjen velikim očekivanjima krenuo je tim radnika iz Srbije. Zaposleni koji su postigli najbolje rezultate u kompaniji " Srbija Ziđin Majning " u 2024. godini, zajedno sa svojim porodicama, ukrcali su se na let za Kinu.

Tokom dve nedelje putovanja uživali su u bujnom zelenilu, prelepim prirodnim pejzažima, kao i u živopisnim gradovima južne Kine. Ostaci sačuvani iz prošlosti, neboderi i brojne savremene građevine, kao i raznovrsni ukusi kineske kuhinje, oduševili su ih u potpunosti.

Kina – zamisli nezamislivo. Hajde da zajedno sa njima, kroz kameru, vidimo kako Kina zaista izgleda.

Prvi susret sa provincijom Guangdung Izvor: Kineska medijska grupa