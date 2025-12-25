Slušaj vest

Gosti iz Srbije, istaknuti radnici kompanije „Ziđin“, ali i studenti iz Bora, posetili su provinciju Fuđijen gde su, pored ostalog, imali priliku da vide čuvene kružne zgrade napravljene od gline koje potiču iz drevnih vremena, a nazvane su „tulou“.

Zgrade „tulou“ su karakteristične za region jugozapadnog Fuđijena i predstavljaju primer tradicionalne zajedničke i odbrambene arhitekture i upisane su na UNESKO-ovu listu svetske baštine.

Pored „tuloa“, gosti iz Srbije su užiivali u kraćem krstarenju morem i posetili su ostrvo Gulangđu, kao i čuveni kompleks Hajtijentangou.

Putovanje kroz provinciju Fuđijen Izvor: Kineska medijska grupa