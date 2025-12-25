Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je božićno obraćanje predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog bilo "necivilizovano i ogorčeno", što, kako je rekao, sugeriše da je on "nestabilna osoba".

„Videli smo izveštaj o zaista bizarnom božićnom obraćanju Zelenskog. Nekulturno je, ogorčeno i zvuči kao pomalo nestabilna osoba“, rekao je novinarima kao odgovor na pitanje o tome.

Dodao je da Kremlj dovodi u pitanje sposobnost Zelenskog da donosi adekvatne odluke ka političkom i diplomatskom rešenju sukoba u Ukrajini.

Božićna "čestitika" Volodimira Zelenskog

- Dabogda umro - svako od nas može da pomisli u sebi - kazao je Zelenski, misleći na ruskog predsednika Vladimira Putina, prenosi Kijev indipendent.

On je potom nastavio u drugačijem tonu.

- Ali kada se okrenemo Bogu, naravno, tražimo nešto veće. Tražimo mir za Ukrajinu. Borimo se za nju. I molimo se za nju. I zaslužujemo je - rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je dodao da Ukrajinci žele da svaka porodica živi u slozi i da se svako dete raduje poklonima, osmesima i veri u dobrotu i čuda.

Zelenski je takođe izrazio nadu da će dobrota i istina da pobede.

- Da bude pobede mira. Da bude nas. I da bude Ukrajine - poručio je on.