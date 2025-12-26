Slušaj vest

U pitanju je pismo koje je Epstajn poslao Lariju Nasaru, lekaru američke gimnastičke reprezentacije osuđenom za seksualno zlostavljanje desetine mladih gimnastičarki dok je bio u zatvoru.

Čini se da je ovo samo vrh ledenog brega, šta bi još trebalo da znamo otkrio nam je analitičar Saša Borojević.

- Ako se sećate onog snimka od pre deset godina, koji je vrlo brzo obrisan sa interneta i jutjuba gde dečak iskače sa četvrtog sprata palate u Londonu gde se praktično spekulisalo da je princ imao zlostavljanje tog dečaka. Taj dečak je ili poginuo ili ako je ostao živ na kraju ubijen, jer se o njemu ništa više nije znalo - kaže Borojević za Kurir televiziju i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

To je bio jedan slučajni turistički snimak koji se zaista vrlo brzo proširio i postao viralan ali istom tom brzinom je i nestao.

- Živimo u jednom svetu koji je potpuno bolestan i poremećen. Tri naša građanina po Vikiliks istraživanjima i spisku se nalaze na tom spisku i oni su vrlo uticajni biznismeni, i ako se objavi taj spisak ne znam kako će se odbraniti, to je nešto što postoji već dve ili tri godine samo se to tada smatralo teorijom zavere. Tu su imena velikih holivudskih glumaca, pominju se naravno Bli Klinton, Donald Tramp - objašnjava Borojević.

Trampovo ime i lažna dokumenta

U trećem talasu objavljivanja dokumenata ovog utorka, Ministarstvo pravde je objavilo 30.000 zapisa iz istraga protiv Epštajna i njegove saradnice Gislen Maksvel. Ovi postovi su sadržali više referenci na Donalda Trampa nego prethodni, uključujući imejl iz 2020. godine, koji je navodno poslao savezni tužilac u Njujorku.

Navodi se da je Tramp „putovao Epstajnovim privatnim avionom mnogo više puta nego što je ranije objavljeno (ili nego što smo mi znali)“, takođe pominjući let na kojem su jedini putnici bili Epštajn, Tramp i „tada dvadesetogodišnja žena“.

Donald Tramp i Džefri Epstajn Foto: spatuletail/Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo

Međutim, najnovije saopštenje je sadržalo neke bizarne lažne tragove. Među njima su lažno pismo koje je Epštajn navodno poslao osuđenom seksualnom prestupniku i bivšem olimpijskom treneru gimnastike Lariju Nasaru, kao i lažni video Epštajnovog samoubistva u zatvorskoj ćeliji.

