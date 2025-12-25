Slušaj vest

Jedan izraelski vojnik povređen je u eksploziji u Pojasu Gaze, zbog čega je Tel Aviv optužio Hamas za kršenje primirja.

Visoki zvaničnik Hamasa Mahmud Mrdavi naveo je na društvenim mrežama da je eksplozija posledica neeksplodirane municije i da je grupa obavestila posrednike.

U kasnijoj izjavi, Hamas je negirao odgovornost za ono što je nazvao "ratnim ostacima" koje je Izrael postavio u zoni pod kontrolom Izraela.

Izraelska vojska je negirala tvrdnje Hamasa.

Premijer Benjamin Netanjahu nazvao je incident kršenjem primirja i rekao da će Izrael "reagovati u skladu sa tim".

1/25 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

To je bio najnoviji incident koji je ugrozio krhko primirje koje je na snazi od 10. oktobra, dok se svaka strana međusobno optužuje za kršenja.

Eksplozija se dogodila dok se Hamas sastajao sa turskim zvaničnicima u Ankari, kako bi razgovarali o drugoj fazi primirja. Iako je sporazum uglavnom održan, njegov napredak je usporen.

Svi osim jednog od 251 taoca Hamasa pušteni su, živi ili mrtvi, u zamenu za palestinske zatvorenike.

1/23 Vidi galeriju Deo Pojasa Gaze poplavljen nakon oluje Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Majka poslednjeg taoca čiji se posmrtni ostaci još uvek nalaze u Gazi pozvala je da telo bude vraćeno pre nego što pregovarači pređu na drugu fazu primirja.

Ta faza je još izazovnija: raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga, tehnokratskog upravnog tela za Gazu, razoružavanje Hamasa i dalje povlačenje izraelske vojske sa te teritorije.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Izraelska vojska saopštila je da je eksplozivna naprava juče detonirana ispod vojnog vozila dok su vojnici "rastavljali" infrastrukturu militanata u gradu Rafi na jugu Gaze.

Lakše ranjeni vojnik je u bolnici, saopštila je vojska.