Tinejdžer (16), kog istražuju zbog smrti polusestre na kruzeru prošlog meseca, ne seća se šta se dogodilo, prema tekstualnim porukama koje su razmenjene između njegovih roditelja, pokazuju sudski dokumenti na Floridi.

Dečakova majka je rekla svom bivšem suprugu da tinejdžer uporno tvrdi da se ne seća ničeg u vezi sa onim što ga pitaju.

Smrt Ane Kepner označena je kao ubistvo, nakon što je njeno beživotno telo pronađeno ispod kreveta prekriveno prslucima za spasavanje.

Slučaj je privukao međunarodnu pažnju i izazvao spekulacije na društvenim mrežama.

Uzrok smrti je "mehanička asfiksija", prema kopiji njene umrlice koju je dobio ABC News, u kojoj se navodi da je osamnaestogodišnjakinja "mehanički ugušena od strane druge osobe (osoba)".

Mehanička asfiksija je kada predmet ili fizička sila zaustave nečije disanje.

Ana je bila na krstarenju sa svojim ocem, bakom i dekom, maćehom i njeno dvoje dece, uključujući i 16-godišnjeg tinejdžera.

Njena smrt na kruzeru ostala je obavijena misterijom, a FBI i nadležni odbijaju da otkriju više informacija o slučaju.

Nakon što se Anin polubrat vratio sa krstarenja, poslat je da živi sa rođacima porodice, dok je njegov otac Tomas Hadson optužio majku dečaka, svoju bivšu ženu, da krši ugovore o deljenju vremena.

U sudskim dokumentima bivši supružnici su razgovarali o tome da je vest o Aninoj smrti postala viralna na društvenim mrežama i kako da zaštite svog sina od besa javnosti.

Tomas Hadson je rekao da želi da njegov sin zna da je voljen, bez obzira šta je uradio.