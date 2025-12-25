Slušaj vest

Uoči 25. decembra, Odbrambene snage Ukrajine su napale infrastrukturu u morskoj luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju Rusije i vojni aerodrom u blizini grada Majkopa.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine je ovo saopštio na Fejsbuku, prema Ukrinformu.

Morska luka Temrjuk nalazi se u zalivu Azovskog mora na Tamanskom poluostrvu. Rusija je koristi za podršku svojim oružanim snagama. Kroz luku prolaze razne vrste tereta, uključujući tečni ugljovodonični gas i druge naftne derivate.

Kao rezultat napada Odbrambenih snaga, zabeležene su eksplozije na teritoriji lučkog kompleksa, a dva rezervoara sa naftnim derivatima su se zapalila. Požar je zahvatio oko 2.000 kvadratnih metara.

Vojni aerodrom Majkop nalazi se u ruskoj Republici Adigeji. Prema preliminarnim podacima, cilj je pogođen i na objektu je izbio požar. Razjašnjenje rezultata napada je u toku.

Ukrajinski dronovi za udaranje takođe su pogodili jedinicu za popravku ruskog 143. motostreljačkog puka u oblasti privremeno okupiranog sela Truženka u Donjeckoj oblasti. Procena pričinjene štete je u toku.

Između ostalog, Generalštab je potvrdio rezultate napada ukrajinskog dronova na aerodrom Belbek na Krimu: uništene su radarska stanica 96K6 i komunikaciona stanica R-419, a oštećen je radar 55Ž6T.

Ukrajinci su dronovima dugog dometa pogodili rezervoare naftnih derivata u ruskoj luci Temrjuk i postrojenje za preradu gasa u ruskom Orenburgu, izjavio je danas za Rojters zvaničnik Službe bezbednosti Ukrajine (SBU).

"SBU nastavlja sistematski da gađa objekte u ruskom naftnom i gasnom sektoru", dodao je.