U Keniji je danas održan protest nakon što su slonovi ubili četiri osobe prošle nedelje.

Kenijska služba za zaštitu divljih životinja pozvala je na smirenost i uzdržanost.

"Preliminarna zapažanja ukazuju da je jedan slon imao povrede od koplja i strela, što ukazuje na mogući prethodni sukob", navodi se u saopštenju službe.

Stanovnici zapažaju da se slonovi sve češće pojavljuju u oblasti Ole Tepesi, u okrugu Kajiado, što stručnjaci povezuju sa pojačanom borbom za ograničene resurse.

Kenija se tokom tekuće sezone kratkih kiša suočava sa količinom padavina ispod godišnjeg proseka.

Prema navodima lokalnih vlasti, poslednja žrtva je muškarac koga je u utorak napao slon dok je čuvao koze.

Kenijska služba za zaštitu divljih životinja obećala je da će "pojačati mere prevencije, poboljšati rani odgovor na opasnosti i smanjiti rizik od budućih incidenata".

Kenijska vlada sprovodi program nadoknade u okviru kojeg su isplaćene odštete zbog povreda nastalih od strane divljih životinja tokom prethodnih godina.