Izraelska policija je prekinula božićnu zabavu u Haifi i uhapsila Palestinca obučenog kao Deda Mraz, saopštila je grupa za građanska prava. Takođe su privedeni di-džej i ulični prodavac, a policajci su im oduzeli opremu.

Snimak incidenta prikazuje kako policija obara muškarce na zemlju i stavlja im lisice pred gomilom.

Izraelska policija kaže da se čovek u kostimu Deda Mraza opirao hapšenju i napao policajca.

Centar Mosava, grupa za ljudska prava koja se zalaže za prava palestinskih građana Izraela, optužila je policiju za upotrebu prekomerne sile. Takođe je saopšteno da je racija u muzičkoj dvorani izvršena bez zakonskog naloga.

Hapšenja u Haifi dolaze dok Palestinci širom Zapadne obale i Gaze slave Božić, suočavajući se sa stalnim ograničenjima koja su nametnule izraelske snage. Proslave su ove godine održane u Vitlejemu prvi put od početka rata u Gazi.

(Kurir.rs/Guardian)

