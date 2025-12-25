Slušaj vest

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin već je čestitao Božić predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu i uputio mu čestitku telegramom, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

Osim toga, istakao je da telefonski razgovor dvojice predsednika za danas nije planiran.

"Ne može se pretpostaviti da će danas doći do razgovora sa Trampom. Danas ga neće biti. Bar zasad, takav razgovor nije planiran", napomenuo je Peskov novinarima.

Obraćanje Zelenskog na Badnje veče

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se sinoć naciji na Badnje veče, podsectivši na tradicionalno verovanje da se "nebesa otvaraju" te noći i pozvao Ukrajince da zažele jednu želju.

- Dabogda umro - svako od nas može da pomisli u sebi - kazao je Zelenski, misleći na ruskog predsednika Vladimira Putina, prenosi Kijev indipendent.

On je potom nastavio u drugačijem tonu.

- Ali kada se okrenemo Bogu, naravno, tražimo nešto veće. Tražimo mir za Ukrajinu. Borimo se za nju. I molimo se za nju. I zaslužujemo je - rekao je Zelenski.

Reakcija Kremlja na božićnu "čestitku" Zelenskog

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je božićno obraćanje predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog bilo "necivilizovano i ogorčeno", što, kako je rekao, sugeriše da je on "nestabilna osoba".

„Videli smo izveštaj o zaista bizarnom božićnom obraćanju Zelenskog. Nekulturno je, ogorčeno i zvuči kao pomalo nestabilna osoba“, rekao je novinarima kao odgovor na pitanje o tome.