Slušaj vest

Da uhvate svoj cilj nije im uspelo, već su na kraju uhvatili pogrešnog medveda.

Ken Džonson je u novembru otkrio da životinja koja je dolazila na njegov posed barem od aprila zapravo nije bila medved koji se nastanio u prostoru ispod njegove kuće, pa se obratio za pomoć Kalifornijskom odjeljenju za ribu i divlje životinje (CDFW).

Zvaničnici CDFW-a istakli su da medvedi u ovo doba godine vole da pronađu ugodna mesta za pravljenje svojih jazbina.

- Nažalost, čini se da je ovo ono što je taj medved potencijalno pronašao ispod kuće vlasnika - rekao je predstavnik CDFW-a Kort Kloping (Kort Kloping) za CBS Los Angeles.

Dodao je i:

- To nije dobro. Želimo da vidimo medvede u šumi, a ne u kućama ljudi.