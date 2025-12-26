Kalifornijski službenici za kontrolu divljih životinja pokušali su da namame medveda koji se sakrio ispod kuće jednog muškarca u Altadini.
Bizaran slučaj u Kaliforniji
MEDVED SE ČOVEKU "USELIO" ISPOD KUĆE! Kamere snimile neverovatnu scenu, a kada su došli "šinteri" - nastala JOŠ VEĆA ZABUNA (VIDEO)
Da uhvate svoj cilj nije im uspelo, već su na kraju uhvatili pogrešnog medveda.
Ken Džonson je u novembru otkrio da životinja koja je dolazila na njegov posed barem od aprila zapravo nije bila medved koji se nastanio u prostoru ispod njegove kuće, pa se obratio za pomoć Kalifornijskom odjeljenju za ribu i divlje životinje (CDFW).
Zvaničnici CDFW-a istakli su da medvedi u ovo doba godine vole da pronađu ugodna mesta za pravljenje svojih jazbina.
- Nažalost, čini se da je ovo ono što je taj medved potencijalno pronašao ispod kuće vlasnika - rekao je predstavnik CDFW-a Kort Kloping (Kort Kloping) za CBS Los Angeles.
Dodao je i:
- To nije dobro. Želimo da vidimo medvede u šumi, a ne u kućama ljudi.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)
