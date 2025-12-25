Slušaj vest

Poljski avioni su presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora, koji je leteo blizu njenog vazdušnog prostora, saopštila je u četvrtak vojska zemlje članice NATO-a.

Zemlje na istočnom krilu NATO-a su u stanju visoke pripravnosti zbog potencijalnih upada u vazdušni prostor od septembra kada su tri ruska vojna aviona narušila vazdušni prostor Estonije na 12 minuta, samo nekoliko dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor.

„Jutros, iznad međunarodnih voda Baltičkog mora, poljski borbeni avioni su presreli, vizuelno identifikovali i ispratili iz svoje zone odgovornosti ruski izviđački avion koji je leteo blizu granica poljskog vazdušnog prostora“, saopštila je vojska.

Ruski avioni Foto: Foto: printscreen Youtube / Daniel Qihuai Ng, Profimedia, FOTO Printscreen Twitter

Primećeni objekti koji ulaze u poljski vazdušni prostor iz pravca Belorusije

Takođe je navedeno da su noću primećeni objekti koji ulaze u poljski vazdušni prostor iz pravca Belorusije.

„Nakon detaljne analize, utvrđeno je da se najverovatnije radi o krijumčarenim balonima, koji su se kretali u skladu sa pravcem i brzinom vetra“, saopštila je vojska.

Dodala je da je deo vazdušnog prostora iznad severoistočne poljske Podlaske regije, koja se graniči sa Belorusijom, privremeno zatvoren za civilni saobraćaj radi obezbeđivanja bezbednosti.

(Kurir.rs/Rojters/Prenela:M.V.)

Ne propustitePlanetaSTRAHOVIT UDAR UKRAJINACA UOČI BOŽIĆA: Gori ruska STRATEŠKA LUKA! Odjeknule eksplozije, buktinja zahvatila 2.000 kvadratnih metara! (VIDEO)
2025-12-25 14_58_26-Kate from Kharkiv on X_ _Successful strike on the port in Temryuk, Krasnodar Kra.png
Planeta"ISPUNJENI SU SVI USLOVI DA RUSIJA UĐE U NATO"! Ovo su PUTINOVE REČI izgovorene Bušu, cure dokumenti iz arhive, evo šta je pre četvrt veka govorio o Ukrajini
profimedia-1017646843.jpg
PlanetaSTIGLA REAKCIJA IZ KREMLJA NA "ČESTITKU" ZELENSKOG: Putinu za Božić poželeo da umre; "Zvuči kao pomalo nestabilna osoba" (FOTO)
vladimir-putin-volodimir-zelenski.jpg
PlanetaRUSKI GENERALI LAŽU PUTINA: PREOKRET u Kupjansku! Totalni haos u ruskoj komandi, ratni blogeri digli uzbunu: "Stanje je GORE OD KRITIČNOG!"
Putin.jpg