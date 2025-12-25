NATO ČLANICA DIGLA AVIONE, PRESRELI RUSKU LETELICU IZNAD BALTIKA: Vojska izdala saopštenje, zemlje na istočnom krilu NATO u velikoj pripravnosti!
Poljski avioni su presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora, koji je leteo blizu njenog vazdušnog prostora, saopštila je u četvrtak vojska zemlje članice NATO-a.
Zemlje na istočnom krilu NATO-a su u stanju visoke pripravnosti zbog potencijalnih upada u vazdušni prostor od septembra kada su tri ruska vojna aviona narušila vazdušni prostor Estonije na 12 minuta, samo nekoliko dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor.
„Jutros, iznad međunarodnih voda Baltičkog mora, poljski borbeni avioni su presreli, vizuelno identifikovali i ispratili iz svoje zone odgovornosti ruski izviđački avion koji je leteo blizu granica poljskog vazdušnog prostora“, saopštila je vojska.
Primećeni objekti koji ulaze u poljski vazdušni prostor iz pravca Belorusije
Takođe je navedeno da su noću primećeni objekti koji ulaze u poljski vazdušni prostor iz pravca Belorusije.
„Nakon detaljne analize, utvrđeno je da se najverovatnije radi o krijumčarenim balonima, koji su se kretali u skladu sa pravcem i brzinom vetra“, saopštila je vojska.
Dodala je da je deo vazdušnog prostora iznad severoistočne poljske Podlaske regije, koja se graniči sa Belorusijom, privremeno zatvoren za civilni saobraćaj radi obezbeđivanja bezbednosti.
(Kurir.rs/Rojters/Prenela:M.V.)