Poljski avioni su presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora, koji je leteo blizu njenog vazdušnog prostora, saopštila je u četvrtak vojska zemlje članice NATO-a.

Zemlje na istočnom krilu NATO-a su u stanju visoke pripravnosti zbog potencijalnih upada u vazdušni prostor od septembra kada su tri ruska vojna aviona narušila vazdušni prostor Estonije na 12 minuta, samo nekoliko dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor.

„Jutros, iznad međunarodnih voda Baltičkog mora, poljski borbeni avioni su presreli, vizuelno identifikovali i ispratili iz svoje zone odgovornosti ruski izviđački avion koji je leteo blizu granica poljskog vazdušnog prostora“, saopštila je vojska.

Ruski avioni

Primećeni objekti koji ulaze u poljski vazdušni prostor iz pravca Belorusije

Takođe je navedeno da su noću primećeni objekti koji ulaze u poljski vazdušni prostor iz pravca Belorusije.

„Nakon detaljne analize, utvrđeno je da se najverovatnije radi o krijumčarenim balonima, koji su se kretali u skladu sa pravcem i brzinom vetra“, saopštila je vojska.