MASOVNA HAPŠENJA U TURSKOJ: "Palo" više od 100 ljudi zbog sumnje da su povezani sa Islamskom državom i da su planirali napade tokom božićnih praznika
Turska policija uhapsila je više od sto ljudi koji su osumčeni da su povezani sa Islamskom državom i da su planirali napade tokom božićnih praznika.
Tužilaštvo u Istanbulu saopštilo je da su turske vlasti dobile informacije da je Islamska država pozvala na napade protiv nemuslimana tokom božićnih i novogodišnjih praznika.
Tužilaštvo je izdalo 137 naloga za hapšenje, a trenutno je uhapšeno 115 ljudi.
Zaplenjeno je oružje, municija i organizacioni dokumenti Islamske države.
Policija još uvek traga za još 22 osumnjičena.
