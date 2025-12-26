Slušaj vest

Turska policija uhapsila je više od sto ljudi koji su osumčeni da su povezani sa Islamskom državom i da su planirali napade tokom božićnih praznika.

Tužilaštvo u Istanbulu saopštilo je da su turske vlasti dobile informacije da je Islamska država pozvala na napade protiv nemuslimana tokom božićnih i novogodišnjih praznika.

Tužilaštvo je izdalo 137 naloga za hapšenje, a trenutno je uhapšeno 115 ljudi.

Zaplenjeno je oružje, municija i organizacioni dokumenti Islamske države.

Policija još uvek traga za još 22 osumnjičena.

Kurir.rs/Beta

