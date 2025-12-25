Slušaj vest

U gradu Novošahtinsku u ruskoj Rostovskoj oblasti, stanovnici su prijavili niz eksplozija i veliki požar u lokalnoj rafineriji nafte. Guverner oblasti je potvrdio da je uzrok eksplozija vazdušni napad, piše Ukrajinska pravda.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije i video snimci koji prikazuju gust stub dima iznad područja gde se nalazi postrojenje.

- Kao rezultat vazdušnog napada, došlo je do eksplozija na području grada Novošahtinska. Prema prvim informacijama, nema poginulih ni povređenih. Informacije se proveravaju. Hitne službe su na terenu i organizovano je gašenje požara - izjavio je guverner Jurij Sljusar.

Rafinerija naftnih proizvoda Novošahtinsk (JSC NZNP) je veliko preduzeće za preradu nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti. Postrojenje je specijalizovano za preradu sirove nafte i proizvodnju naftnih derivata, uključujući lož ulje, brodsko i dizel gorivo, kao i benzin. Jedan je od najvećih dobavljača naftnih derivata u južnoj Rusiji.

Podsećamo, Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine je izvestio da su ukrajinske snage već napale rafineriju nafte Novošahtinsk u noći sa 20. na 21. avgust.