Slušaj vest

U gradu Novošahtinsku u ruskoj Rostovskoj oblasti, stanovnici su prijavili niz eksplozija i veliki požar u lokalnoj rafineriji nafte. Guverner oblasti je potvrdio da je uzrok eksplozija vazdušni napad, piše Ukrajinska pravda.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije i video snimci koji prikazuju gust stub dima iznad područja gde se nalazi postrojenje.

- Kao rezultat vazdušnog napada, došlo je do eksplozija na području grada Novošahtinska. Prema prvim informacijama, nema poginulih ni povređenih. Informacije se proveravaju. Hitne službe su na terenu i organizovano je gašenje požara - izjavio je guverner Jurij Sljusar.

Rafinerija naftnih proizvoda Novošahtinsk (JSC NZNP) je veliko preduzeće za preradu nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti. Postrojenje je specijalizovano za preradu sirove nafte i proizvodnju naftnih derivata, uključujući lož ulje, brodsko i dizel gorivo, kao i benzin. Jedan je od najvećih dobavljača naftnih derivata u južnoj Rusiji.

Podsećamo, Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine je izvestio da su ukrajinske snage već napale rafineriju nafte Novošahtinsk u noći sa 20. na 21. avgust.

Kurir.rs/Ukrajinska pravda

Ne propustitePlanetaGORI JEDNA OD NAJVEĆIH RUSKIH RAFINERIJA! Odjeknulo 7 eksplozija, onda je usledio ogroman bljesak (VIDEO)
Ukrajina.png
PlanetaRUSIJA MOBILIŠE REZERVISTE DA ZAŠTITE RAFINERIJE: Oglasi za regrutaciju širom zemlje, ovo će im biti zadaci
Gorele rafinerije MOL-a i Lukoila
PlanetaPOGOĐENA ZGRADA OD 24 SPRATA U VOLGOGRADU, IMA MRTVIH! Direktan udar tokom ukrajinskog napada na rafineriju, ruski PVO Pancir promašio dron? (VIDEO)
Volgograd.jpg
PlanetaDOK PUTIN I TRAMP PREGOVARAJU, UKRAJINCI RAZARAJU! Ruska rafinerija ODLETELA U VAZDUH, dramatični snimci prikazuju razmere KATASTROFE (VIDEO)
Vladimir PUtin, Eksplozija.jpg
PlanetaUKRAJINCI RAZNELI PUTINOVU RAFINERIJU, PAKLENI NAPAD DRONOVIMA POD OKRILJEM NOĆI! Dramatični snimci buktinje u Rusiji, širi se stravičan plamen (VIDEO, FOTO)
Vladimir PUtin, Eksplozija.jpg