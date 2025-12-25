Slušaj vest

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro danas je podržao kandidaturu svog sina na predsedničkim izborima 2026. godine, tokom kratkog puštanja iz zatvora radi druge operacije zbog uboda nožem pre sedam godina.

Senator Flavio Bolsonaro (44) rekao je da želi da učvrsti konzervativno nasleđe svog oca na izborima 4. oktobra, gde će pokušati da svrgne levičarskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu.

„Moj zadatak je da ne dozvolim da se volja naroda ućutka, stoga donosim odluku da nominujem Flavija Bolsonara za predsedničkog kandidata 2026. godine“, rekao je Žair Bolsonaro u pismu koje je Flavio pročitao ispred bolnice u gradu Braziliji gde se leči njegov otac.

Flavio Bolsonaro Foto: EVARISTO SA / AFP / Profimedia

On se podvrgava planiranom lečenju kile, objavila je njegova supruga Mišel Bolsonaro na društvenim mrežama. Žair Bolsonaro (70) ima istoriju hospitalizacija i operacija povezanih sa ubodom nožem koji je zadobio tokom kampanje 2018. godine, uključujući 12-časovni tretman za redovne crevne probleme u aprilu ove godine.

Podrška je mnoge iznenadila

Sudija Vrhovnog suda Aleksandar de Moraes odobrio je Bolsonaru dozvolu da napusti zatvor, gde služi 27-godišnju kaznu zbog planiranja državnog udara, radi izvođenja operacije. Soba bivšeg predsednika, u kojoj nema računara i mobilnih telefona, nalazi se pod policijskim nadzorom.

Lula da Silva Foto: AP/Eraldo Peres

Bivši predsednik, koji je u opasnosti od bekstva posle osude, pritvoren je krajem novembra i počeo je da služi 27-godišnju zatvorsku kaznu tri dana kasnije.

Vest o predsedničkoj kandidaturi Bolsonara mlađeg ovog meseca potresla je finansijska tržišta. Investitori su se ranije kladili da će bivši predsednik podržati iskusnijeg kandidata poput guvernera Sao Paola Tarsisija de Freitasa, njegovog bivšeg ministra infrastrukture.