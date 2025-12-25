Slušaj vest

Bela kuća je naredila američkim vojnim snagama da se naredna dva meseca gotovo isključivo fokusiraju na sprovođenje "karantina" nad venecuelanskom naftom, rekao je za Rojters jedan američki zvaničnik.

Ovo ukazuje na to da je Vašington trenutno više zainteresovan za ekonomske, a ne vojne metode pritiska na Karakas.

"Iako vojne opcije i dalje postoje, fokus je da se najpre iskoristi ekonomski pritisak kroz sprovođenje sankcija kako bi se postigao ishod koji Bela kuća želi", rekao je zvaničnik u sredu, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Iako je predsednik Donald Tramp u javnosti bio uzdržan kada je reč o njegovim preciznim ciljevima u vezi sa Venecuelom, privatno je vršio pritisak na venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura da napusti zemlju, izvestio je Rojters.

Mikolas Maduro Foto: Ariana Cubillos/AP

"Dosadašnji napori izvršili su ogroman pritisak na Madura, a procena je da će se Venecuela do kraja januara suočiti sa ekonomskom katastrofom ukoliko ne pristane na značajne ustupke Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je zvaničnik.

Sjedinjene Američke Države su u utorak obavestile Ujedinjene nacije da će uvesti i sprovoditi sankcije "u najvećoj mogućoj meri" kako bi se Maduru uskratili resursi.

Ranije ovog meseca, Tramp je naredio "blokadu" svih tankera sa naftom pod sankcijama koji ulaze u Venecuelu ili je napuštaju, ali korišćenje reči "karantin" od strane zvaničnika Bele kuće, umesto termina "blokada", podseća na jezik korišćen tokom kubanske raketne krize 1962. godine, kada je administracija tadašnjeg američkog predsednika Džona F. Kenedija želela da izbegne eskalaciju.