Slušaj vest

Više osoba povređeno je u ozbiljnom nasilnom incidentu koji se na Božić dogodio u centru švedskog grada Bodena, a švedski mediji navode da je policija pucnjima savladala osumnjičenog.

Na Božić se u centru Bodena dogodio ozbiljan nasilni zločin, prema informacijama lista "Aftonbladet", u kojem je povređeno više osoba koje su, prema lokalnim vlastima, prevezene u bolnicu.

Ljudi na licu mesta kažu da su čuli vrištanje u tom području.

"To je ozbiljan incident", rekla je Asa Mjorndal, portparolka policije.

Trenutno je u toku policijska operacija u centru Bodena nakon što je policija pozvana na to područje neposredno pre 12 časova.

"Imamo tekući slučaj tamo, trenutno ne mogu reći više od toga da je u pitanju ozbiljan incident", navela je Mjerndal.

Boden se nalazi oko 80 kilometara južno od Arktičkog kruga i dom je 19. pešadijskog puka Švedske.