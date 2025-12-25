Slušaj vest

Mališan, koji je nazvan Rju, uspeo je da iznenadi i lekare u Los Anđelesu kad je postao bukvalno "čudo od deteta" kada se rodio, težak 3,6 kilograma, "živ i zdrav", u bolnici Sidars-Sinaj, i to iz vanmaterične trudnoće koju je iznela 41-godišnja majka.

Suzi Lopez, medicinska sestra koja živi u Bejkersfildu u Kaliforniji, nije znala da je trudna sa svojim drugim detetom sve do neposredno pre termina. A onda je, u izuzetnoj retkosti, saznala da mali Rju raste u njoj mesecima.

- Ovo je ludost - objašnjava Džon Ozimek, direktor akušerstva u Sidars-Sinaju, objašnjavajući šanse za njegovo rođenje.

Naime, samo jedna od 30.000 trudnoća se dešava u abdomenu. Šansa da beba koja tamo započne svoj život doživi termin u materici je gotovo beznačajna — manja od jednog u milion. Lekari koji su ga porodili u Kaliforniji pisaće o slučaju mališana za medicinske časopise.

Beba je tajno rasla skrivena cistom jajnika veličine košarkaške lopte, što je bila izuzetno opasna situacija i za majku i za dete. Kada je Suzin stomak počeo da raste početkom ove godine, pomislila je da je to jednostavno stara cista jajnika koja se uvećava. Lekari su pratili veliku masu u njenom stomaku otkako je imala dvadesetak godina, nakon što su joj uklonjeni desni jajnik i druga cista. Druga, leva, ostavljena je na posmatranju i od tada je dostigla dvadeset kilograma.

Nije bilo tipičnih simptoma trudnoće. Suzi nije čak ni osetila pomeranje fetusa. Nije imala menstruaciju, ali to nije smatrala alarmantnim jer su joj ciklusi bili neredovni tokom celog života i ponekad nije imala menstruaciju godinama. Ona i njen suprug, Endru, vodili su normalan život bez trudnoće. Putovali su. Ali kako su se bol i pritisak u stomaku pojačavali, Lopez je shvatila da joj je potrebna operacija kako bi se uklonila druga cista. Da bi to uradila, prvo je morala da uradi CT skeniranje, a za CT skeniranje je morala da uradi test na trudnoću kao meru predostrožnosti kako bi mogla biti izložena zračenju. Na njeno iznenađenje, test je bio pozitivan.

Iznenađenje, ali i velika ljubav!

Njen suprug i ona su vest dočekali sa suzama radosnicama. Osećajući se loše, završila je u bolnici, gde joj je dijagnostikovan visok krvni pritisak. Drugi testovi su potvrdili da je materica prazna i da je beba, koja se smestila blizu jetre, blizu termina. Lekari su utvrdili da se fetus nije implantirao ni u jedan od organa.

- Činilo se kao da je implantiran na bočnom zidu karlice, što je takođe veoma opasno, ali lakše nego slučaj implantacije u jetri - rekao je Džon Ozimek.

Rju je rođen ovog leta, 18. avgusta. Majka je bila pod punom anestezijom, a istovremeno sa porođajem, uklonjena joj je i druga cista. Izgubila je svu krv, a njen muž Endru se molio pre porođaja, svestan da u svakom trenutku može izgubiti ženu ili dete. Međutim, i majka i dete su se dobro oporavili. Rju je kod kuće, a njegovi roditelji kažu da se dobro slaže sa svojom 18-godišnjom sestrom Kailom.

Dobio je ime Rju po bejzbol igraču i liku iz serije video-igara "Strit Fajter". Zdrav je i napreduje. Kako se Božić približavao, njegova majka je postajala sve svesnija "osećaja da je blagosloven od strane svoje porodice".

- Verujem u čuda - kaže ona, a kako i ne bi i dodaje: "Bog nam je dao ovaj dar, i to je najbolji dar ikada".