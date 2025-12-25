Slušaj vest

Ljiljana Resinović nestala je 14. decembra 2021, a onda je pronađena mrtva 5. januara 2022. u Trstu.

Već pet godina porodica traži odgovore u vezi sa misterioznom smrću Ljilje Resinović (63).

- Ovo je peti Božić bez odgovora, peta godina kako se nadamo pravdi - rekao je njen brat Serhio.

Foto: Facebook

Porodica i dalje ne zna šta se desilo Ljilji. Dugo je postojala opasnost da istraga bude obustavljena jer je slučaj prvobitno proglašen samoubistvom, ali su potom vlasti naložile dalju istragu o njenoj smrti, prebacujući istragu na ubistvo.

Ljiljin suprug Sebastijano Visintin je pod istragom zbog njene smrti.

- Srećom, nismo se opet videli nakon svega što se desilo Ljilji. Ne znam kako bih reagovao u tom slučaju - dodaje Serhio.

Foto: Facebook

Kako je rekao, u poslednjih nekoliko godina pre Ljiljine smrti, porodice se nisu viđale tokom praznika.

Serhio je rekao da se sve desilo brzo i da još nije sve procesuirao.

- Da je danas ovde, voleo bih da provedem Božić s njom, da ručamo za istim stolom - dodao je on.

Ljiljin brat je još jednom uperio prstom u istražitelje koji rade na njenom slučaju.

Foto: Facebook

- Sve istrage su sprovedene polako; jednostavno je postojala želja da se nekako završi da bi se izbegli problemi kasnije. Onda su se problemi jasno pojavili kada se ispostavilo da moja sestra nije izvršila samoubistvo. Nažalost, istraga je još u toku; čekamo da se istraga završi da bismo mogli da dođemo do zaključka kroz suđenje. Ovo je peti Božić kako nemamo odgovor - istakao je on.

Da podsetimo, Ljiljana Resinović iz Trsta nestala je 14. decembra 2021, a njeno telo pronađeno je 5. januara sledeće godine u parku San Đovani u Trstu.