Slušaj vest

Ljiljana Resinović nestala je 14. decembra 2021, a onda je pronađena mrtva 5. januara 2022. u Trstu.

Već pet godina porodica traži odgovore u vezi sa misterioznom smrću Ljilje Resinović (63).

- Ovo je peti Božić bez odgovora, peta godina kako se nadamo pravdi - rekao je njen brat Serhio.

ljiljanaresinovic830x0.jpg
Foto: Facebook

Porodica i dalje ne zna šta se desilo Ljilji. Dugo je postojala opasnost da istraga bude obustavljena jer je slučaj prvobitno proglašen samoubistvom, ali su potom vlasti naložile dalju istragu o njenoj smrti, prebacujući istragu na ubistvo.

Ljiljin suprug Sebastijano Visintin je pod istragom zbog njene smrti.

- Srećom, nismo se opet videli nakon svega što se desilo Ljilji. Ne znam kako bih reagovao u tom slučaju - dodaje Serhio.

67784116-2910961552287915-1385573638148718592-n.jpg
Foto: Facebook

Kako je rekao, u poslednjih nekoliko godina pre Ljiljine smrti, porodice se nisu viđale tokom praznika.

Serhio je rekao da se sve desilo brzo i da još nije sve procesuirao.

- Da je danas ovde, voleo bih da provedem Božić s njom, da ručamo za istim stolom - dodao je on.

Ljiljin brat je još jednom uperio prstom u istražitelje koji rade na njenom slučaju.

ljiljana-resinovic-2.jpg
Foto: Facebook

- Sve istrage su sprovedene polako; jednostavno je postojala želja da se nekako završi da bi se izbegli problemi kasnije. Onda su se problemi jasno pojavili kada se ispostavilo da moja sestra nije izvršila samoubistvo. Nažalost, istraga je još u toku; čekamo da se istraga završi da bismo mogli da dođemo do zaključka kroz suđenje. Ovo je peti Božić kako nemamo odgovor - istakao je on.

Da podsetimo, Ljiljana Resinović iz Trsta nestala je 14. decembra 2021, a njeno telo pronađeno je 5. januara sledeće godine u parku San Đovani u Trstu.

Žena je u januaru pronađena umotana u dve biorazgradive kese vezane oko vrata labavim kanapom, a glava joj je bila u torbi.

Ne propustitePlaneta"UBIJEN JER JE POKUŠAO DA ZAŠTITI MAJKU" Dečaka (13) nasmrt izbo bivši njegove mame: Pre toga nju zverski pretukao, a potom se ubio eksplozijom gasa
104994347-15412035-image-a-57_1766594729450 copy.jpg
PlanetaDOKTORA MIRKA SUPRUGA PRIJAVILA DA JE UBIO 15 LJUDI: Sada je došlo do neverovatnog obrta!
pacijent-posle-operacije-shutterstock-2286763359.jpg
PlanetaTATJANA (44) NAGOVARALA ČOVEKA DA JOJ UBIJE MUŽA MARKA, A SAD JE ONA PRONAĐENA MRTVA: "Pozvala me i žalila se na..."
Screenshot 2025-12-24 142338.jpg
PlanetaANU (40) NASRMT IZBO DEČKO PRED OČIMA NJENE MAJKE Žena (75) pokušala da spreči ubicu, on povredio i nju pa skočio u smrt
Italija ubistvo Ana Taljaferi