Slušaj vest

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da pregovori sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata u Ukrajini napreduju sporo ali sigurno, javila je ruska novinska agencija TASS.

„Spor, ali stabilan napredak može se primetiti u procesu pregovora sa Sjedinjenim Državama o rešavanju sukoba u Ukrajini“, rekla je Zaharova.

Pozvala je svoje američke kolege da se „aktivno suprotstave pokušajima zapadnoevropskih zemalja da torpeduju i ponište napredak postignut u procesu pregovora o Ukrajini“.

Rusija još nije iznela zvaničan stav

Posle objavljivanja mirovnog plana od 28 tačaka, koji su mnogi kritikovali kao „rusku listu želja“, evropski lideri su se pridružili Ukrajini u procesu pregovora, ciljajući da spreče ishode koji bi mogli ozbiljno da ugroze buduću stabilnost Kijeva.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je od tada javno izneo kontrapredlog od 20 tačaka, koji je trenutno u fazi rasprave. Međutim, Rusija još uvek nije iznela zvaničan stav i nije odustala od svojih maksimalističkih zahteva. Što se tiče mogućeg mirovnog plana, Zaharova je ponovila navodnu spremnost Moskve da pregovara o paktu o nenapadanju sa nekom evropskom ili NATO zemljom.

„Rusija je spremna da formuliše odgovarajuće obaveze u obliku pisanog, pravno obavezujućeg dokumenta“, potvrdila je Zaharova. Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije ponudio takav sporazum i odbacio tvrdnje da bi Rusija mogla da napadne članicu NATO-a kao „besmislice“.