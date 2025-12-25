U ukrajinskoj vojsci postoji značajan broj jedinica koje nisu ispunile očekivanja komande.
Teška situacija za Kijev
RASULO U UKRAJINSKOJ VOJSCI! Rusi tvrde: Dezertirala cela 155. brigada, jedinice napuštaju položaje
Skoro cela 155. odvojena mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine je dezertirala, prema podacima ruskih bezbednosnih službi.
Vest je objavila ruska državna novinska agencija, piše ruska državna novinska agencija TASS.
Prema istim izvorima, u ukrajinskoj vojsci postoji značajan broj jedinica koje nisu ispunile očekivanja komande.
Izvor ruske agencije je rekao da su neke jedinice potpuno napustile svoje položaje.
„Neke su čak dezertirale gotovo u punoj snazi, kao što je, na primer, 155. odvojena mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine“, rekao je on.
On je istakao da „uprkos tome, komanda Oružanih snaga Ukrajine nastavlja da stvara nežive organizme“.
