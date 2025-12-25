Slušaj vest

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš pohvalio je rad poljskih trupa, komentarišući incident presretanja ruskog vojnog aviona iznad Baltičkog mora.

Kosiniak-Kamiš je naveo da poljska vojska drži situaciju pod kontrolom iznad Baltičkog mora i blizu granice sa Belorusijom.

"Još jedna napeta noć za operativne službe Poljskih oružanih snaga. Sve provokacije, kako iznad Baltičkog mora, tako i na granici sa Belorusijom, bile su potpuno pod kontrolom. Želeo bih da se zahvalim skoro 20.000 naših vojnika koji čuvaju našu bezbednost tokom praznika – i, kao što vidimo, to rade izuzetno efikasno".

Operativna komanda poljskih oružanih snaga izvestila je da su ujutru iznad međunarodnih voda Baltičkog mora poljski borbeni avioni "presreli, vizuelno identifikovali i ispratili" ruski izviđački avion.

Pored toga, tokom noći su zabeleženi upadi objekata iz Belorusije u poljski vazdušni prostor.

Tokom najnovijeg velikog napada Rusije na Ukrajinu 23. decembra, Poljska je ponovo podigla svoje avione u vazduh, dok su upozorenja na vazdušni napad izdata u delovima Rumunije koji se graniče sa Odeskom oblašću.