Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je razgovarao sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o tome kako okončati rat sa Rusijom.

„Bio je to zaista dobar razgovor, razgovarali smo o mnogim detaljima. Postoje neke nove ideje o tome kako se približiti pravom miru, a to se tiče formata, sastanaka i vremenskog okvira“, objavio je Zelenski na Telegramu.

Trampovi pregovarači rade na mirovnom planu

Tramp se zalagao za sporazum o okončanju skoro četvorogodišnjeg rata, a poslednjih nedelja mirovni napori koje predvode Vitkof i Kušner sporo napreduju. Ranije ove nedelje, Zelenski je predstavio nacrt mirovnog plana od 20 tačaka koji je opisao kao glavni okvir za okončanje rata.

Nacrt predstavlja umanjenu verziju originalnog plana od 28 tačaka o kojem su Sjedinjene Države prethodno razgovarale sa ruskom stranom, a za koji se smatra da je u velikoj meri odgovarao Moskvi jer je zahtevao od Kijeva da ustupi teritoriju i ograniči veličinu svoje vojske.

Zelenski je rekao da ključna teritorijalna pitanja ostaju nerešena u novom nacrtu od 20 tačaka, dodajući da će sastanak sa Trampom biti potreban kako bi se rešila najosetljivija pitanja.

Rusija analizira dokumenta

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije danas da Moskva analizira dokumenta o završetku rata koja je u Moskvu iz Sjedinjenih Država doneo ruski specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev. Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, međutim, odbacila je kao lažan izveštaj Blumberga o ruskim amandmanima na američki mirovni plan, tvrdeći da mediji nemaju pouzdane izvore bliske Kremlju. Reakcija je usledila nakon što je Volodimir Zelenski predstavio plan od 20 tačaka, koji Moskva vidi samo kao polaznu tačku za pregovore i kojim nije zadovoljna, posebno zbog pitanja Donbasa, NATO-a i veličine ukrajinske vojske.

Zelenski je rekao da glavni pregovarač Ukrajine, Rustem Umerov, planira da večeras obavi još jedan razgovor sa američkim pregovaračima.

„Zaista radimo 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji kako bismo okončali ovaj brutalni ruski rat protiv Ukrajine i osigurali da su svi dokumenti i koraci realni, efikasni i pouzdani“, rekao je Zelenski.