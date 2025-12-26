Slušaj vest

Prema institutu za javno mnjenje Galup, 27 odsto odraslih u Francuskoj želi da trajno ode u inostranstvo kada bi imalo priliku, u poređenju sa samo 11 odsto prošle godine, prenosi Juronjuz na francuskom.

Dodaje se da se poverenje u francuske institucije znatno smanjilo tokom 2025. godine, dok je želja za odlaskom iz Francuske dostigla do sada neviđeni nivo.

Taj dramatičan porast, redak na globalnom nivou, svrstava Francusku među zemlje koje pokazuju najjači godišnji porast želje za emigracijom od kada je institut počeo da sprovodi ankete o tom pitanju 2007. godine.

U kontekstu značajne političke nestabilnosti i stalnog ekonomskog pesimizma, to je nagli pad i sada se ogleda u masovnoj želji da se napusti zemlja, navodi Galup.

Galupova anketa, koja se sprovodi godišnje u više od 140 zemalja sa reprezentativnim stanovništvom, omogućava poređenje promena poverenja tokom vremena. Za Francusku, rezultati iz 2025. godine označavaju jasan prelom.

Posle nekoliko godina relativne stabilnosti, poverenje u nacionalnu vladu palo je na 29 odsto, što je pad od 13 odsto za samo godinu dana. Poverenje u pravosudni sistem (50 odsto) i u finansijske institucije (42 odsto) takođe je naglo opalo. Nijedna druga zemlja Evropske unije nije zabeležila tako značajan prosečan pad svih ovih indikatora u 2025. godini, navodi se u anketi.

Taj gubitak poverenja dolazi usred perioda političke nestabilnosti. Od iznenadnog raspuštanja parlamenta u junu 2024. godine, predsednik Francuske Emanuel Makron je imao niz premijera, a svi su se suočili sa nedostatkom parlamentarne većine.

Predlozi budžeta su pokrenuli ponovljene predloge za izglasavanje nepoverenja, podstičući osećaj političke paralize.

Popularnost predsednika je zbog toga opala. U 2025. godini, njegov rejting pao je na 28 odsto, što je istorijski minimum, daleko od 61 odsto zabeleženih tokom njegove prve godine u Jelisejskoj palati, prema podacima Galupa. Iako je taj nivo i dalje nešto viši od nivoa pada popularnosti socijalističkog predsednika Fransoa Olanda (Francois Hollande) na kraju njegovog mandata, Makronov pad popularnosti je ipak veliki, ocenjuje Juronjuz.